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Укрексімбанк видав 300 мільйонів кредиту Запоріжжю: куди підуть гроші

Середа, 17 листопада 2021, 16:45
 
getty images

Державний Укрексімбанк та Запорізька міська рада підписали кредитну угоду на 300 млн грн строком до 5 років.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Кошти підуть на реалізацю проєктів розвитку транспортної, житлово-комунальної та соціальної інфраструктури міста і оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств.

"Запоріжжя має великий досвід роботи на ринку запозичень, але Укрексімбанк був обраний у якості партнера вперше.

Водночас банк є одним з лідерів за обсягами фінансування економіки регіону, і тепер збільшуватиме кредитний портфель в тому числі у муніципальній сфері та комунальному господарстві", - заявив член правління Укрексімбанку Михайло Медко.

Економічна правда

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Укрексімбанк Запоріжжя кредит

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