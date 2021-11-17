Укрексімбанк видав 300 мільйонів кредиту Запоріжжю: куди підуть гроші
Державний Укрексімбанк та Запорізька міська рада підписали кредитну угоду на 300 млн грн строком до 5 років.
Про це повідомляє прес-служба банку.
Кошти підуть на реалізацю проєктів розвитку транспортної, житлово-комунальної та соціальної інфраструктури міста і оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств.
"Запоріжжя має великий досвід роботи на ринку запозичень, але Укрексімбанк був обраний у якості партнера вперше.
Водночас банк є одним з лідерів за обсягами фінансування економіки регіону, і тепер збільшуватиме кредитний портфель в тому числі у муніципальній сфері та комунальному господарстві", - заявив член правління Укрексімбанку Михайло Медко.
Економічна правда
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