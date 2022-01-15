В наглядову раду Укрпошти шукають незалежних членів
Субота, 15 січня 2022, 16:21
Оголошено конкурсний відбір на п’ять посад незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта".
Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.
Член наглядової ради повинен володіти професійною компетенцією (експертизою) принаймні в одній з таких сфер діяльності:
- Стратегічний Менеджмент
- Інвестиційний Менеджмент та IPO
- Оцінка та Управління Ризиками
- Цифрові Технології
- Управління Фінансами (Грошовими Потоками)
- Корпоративне Управління
- Управління Бізнес-Процесами
- Право (Правове Забезпечення)
- Стратегічне Управління Людськими Ресурсами
- Аудит (Внутрішній Аудит)
Документи подаються до 09:00 (за київським часом) 14.02.2022 року.
Нагадуємо:
Попередню наглядову раду Кабінет Міністрів погодив 10 жовтня 2018 року.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua