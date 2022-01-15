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В наглядову раду Укрпошти шукають незалежних членів

Субота, 15 січня 2022, 16:21

Оголошено конкурсний відбір на п’ять посад незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства "Укрпошта".

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

Член наглядової ради повинен володіти професійною компетенцією (експертизою) принаймні в одній з таких сфер діяльності:

  • Стратегічний Менеджмент
  • Інвестиційний Менеджмент та IPO
  • Оцінка та Управління Ризиками
  • Цифрові Технології
  • Управління Фінансами (Грошовими Потоками)
  • Корпоративне Управління
  • Управління Бізнес-Процесами
  • Право (Правове Забезпечення)
  • Стратегічне Управління Людськими Ресурсами
  • Аудит (Внутрішній Аудит)

Документи подаються до 09:00 (за київським часом) 14.02.2022 року.

Нагадуємо:

Попередню наглядову раду Кабінет Міністрів погодив 10 жовтня 2018 року.

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Економічна правда
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