Национализация “Мотор Сичи”, корпоративный конфликт в “Укроборонпроме”: итоги недели для госпредприятий

Колишній директор з комерційної роботи та логістики "Укрзалізниці" пояснив свою відставку. Іраклі Езугбая, екс-директор з комерційної роботи та логістики "Укрзалізниці", в інтерв'ю Liga.net розповів, що залишив посаду, оскільки наглядова рада перестала реалізовувати реформи, які мали розділили компанію на "УЗ Карго" (вантажні перевезення) та "УЗ Інфра" (оператор інфраструктури).

Подаючи у відставку Езугбая сподівався звернути увагу на те, як уповільнення реформи шкодить інтересам держави та розвитку економіки країни. Він сказав, що затримка реформи стала причиною зростання лише пасажирських тарифів, але не вантажних.

За його словами сьогоднішня методика встановлення тарифів суперечить директивам ЄС, які не дозволяють крос-субсидування. В Україні пасажирські перевезення та виробничі напрямки залізниці субсидуються за рахунок доходів від доставки вантажів.

Іраклій Езугбая додав, що його команда розробила уніфікований тариф за тонно-кілометр за доступ до інфраструктури, але реформу зупинили без жодних пояснень.

Нагадаємо, Езугбая пішов у відставку у зв’язку з повільним реформуванням підприємства та травлею керівництва "Укрзалізниці". За його словами, "є певні сили, що не дуже зацікавлені у національному вантажному перевізнику".

Міністр інфраструктури прокоментував звільнення голови правління "Укрзалізниці". Владислав Криклій пояснив звільнення Володимира Жмака відсутністю послідовної та системної стратегії з розділення компанії на бізнес-вертикалі.

Криклій зазначив, що уряд як власник "Укрзалізниці", хотів би розуміти - як саме в компанії планують здійснювати розділення. А дії правління були направлені на реєстрацію нових юридичних осіб без належного пояснення таких дій для наглядової ради, акціонерів та працівників компанії.

[У січні Владислав Криклій повідомив, що Мінінфраструктури затвердило нову організаційну структуру "Укрзалізниці", яка передбачає створення "УЗ Карго" (вантажні перевезення) та "УЗ Інфра" (оператор інфраструктури).

У свою чергу, відповідно до закону "Про акціонерні товариства", питання щодо створення нових юридичних осіб вимагає рішення наглядової ради. Це означає, що дії правління "Укрзалізниці" щодо створення нових юридичних осіб, вірогідно, санкціонувала наглядова рада компанії.

У своєму нещодавному інтерв'ю Іраклі Езугбая повідомляв, що у листопаді 2020 року правління "Укрзалізниці" отримало відповідне рішення наглядової ради, яке незабаром було скасовано. – SOE Weekly]

Нагадаємо, наглядова рада одноголосно підтримала пропозицію звільнити голову правління "Укрзалізниці" Володимира Жмака, після чого Кабінет міністрів прийняв остаточне рішення про його звільнення.

Суд розгляне апеляції щодо зупинки конкурсу на очільника ПриватБанку в кінці березня. Північний апеляційний господарський суд відкрив провадження за скаргами Кабміну та Приватбанку щодо заборони проведення закритого конкурсу на посаду голови правління банку. Розгляд справи призначено на 31 березня.

Нагадаємо, 24 лютого 2021 року Господарський суд Києва призупинив конкурсний відбір на посаду голови правління Приватбанку, задовольнивши вимогу про забезпечення позову профспілки ПриватБанку, яка вимагає скасувати проведення такого конкурсу.

Суд мотивував своє рішення тим, що у випадку, якщо результати конкурсного відбору буде визнано незаконними, це може призвести до нових судових позовів щодо результатів конкурсу.

Ощадбанк призначив Буца директором департаменту. Національний банк не погодив призначення Дмитра Буца членом правління Ощадбанку, після чого його повноваження припинили і призначили директором генерального департаменту з управління ризиками.

Посилаючись на власні джерела, ЗМІ повідомили про те, що Буцу було відмовлено в погодженні на посаду члена правління у зв’язку з відсутністю у нього професійної придатності.

Катерина Рожкова, перший заступник голови НБУ, повідомила, що вона була здивована тим, що Нацбанк не погодив кандидатуру Дмитра Буца на посаду члена правління Ощадбанку. Вона була присутня під час проведення з ним співбесіди, і більшість членів кваліфікаційної комісії відзначили високий професійний рівень кандидата.

За її словами його кандидатуру рекомендували для затвердження більшість членів кваліфікаційної комісії.

Проте, Комітет з питань нагляду (більшість членів якого складається з членів кваліфікаційної комісії), не підтримав рекомендацію кваліфікаційної комісії. Рожкова назвала такий прецедент "тривожним сигналом".

Пізніше заступник голови НБУ Ярослав Матузка заявив, що не бачить підстав для перегляду рішення щодо непогодження члена правління Ощадбанку. Рішення комітету НБУ з питань нагляду є результатом обговорення членів комітету і правління НБУ, які також мають право брати участь у засіданнях комітету.

Матушка не надав інформації щодо причин прийняття комітетом НБУ з питань нагляду рішення щодо непогодження Буца.

Нагадаємо, НБУ відмовив у погодженні Дмитра Буца на посаду члена правління – директора генерального департаменту з управління ризиками, незважаючи на наявність у нього значного банківського досвіду. Причини такого рішення НБУ залишаються незрозумілими.

ДПЗКУ створює раду директорів. Державна продовольчо-зернова корпорація (ДПЗКУ) оголосила про створення дорадчого органу в компанії - ради директорів.

За словами керівництва компанії, до ради директорів будуть входити керівники "провідних підприємств". [Незрозуміло, про які саме підприємства йдеться. ДПЗКУ має велику кількість відокремлених підрозділів та філій. – SOE Weekly.]

Як заявляють у компанії, рада директорів має покращити та систематизувати роботу з філіями компанії та залучити їх до вирішення проблем стратегічного розвитку компанії.

[У свою чергу, статутом ДПЗКУ не передбачено створення ради директорів, як органу управління компанії. Зокрема, не визначено повноваження та порядок функціонування такого органу. Як наслідок, статус та роль ради директорів є незрозумілим.

Варто зазначити, що згідно з протокольним рішенням уряду, ДПЗКУ входить до переліку держпідприємств, на яких мають бути впроваджені принципи корпоративного управління відповідно до стандартів ОЕСР, у тому числі має бути створена незалежна наглядова рада.

Однак, незважаючи на те, що створення незалежної наглядової ради в ДПЗКУ вимагається відповідно до закону "Про управління об’єктами державної власності", а також з 2018 року передбачено внутрішніми документами компанії, наглядову раду у ДПЗКУ досі не створено. – SOE Weekly.]