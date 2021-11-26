Розділення Укрнафти ще не вирішено, але без нього є ризики – Зеленський

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Рішення щодо розділення Укрнафти не ухвалено, проте без цього є ймовірність програшу "Нафтогазу" у справі проти "Укрнафти" щодо стягнення 9 млрд кубів газу.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час пресбрифінгу 26 листопада.

Він заявив, що розділення "Укрнафти" досі не відбулось, та є вихідом зі складної ситуації у справі заборгованості НАКу перед компанією.

"Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти". Групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку", серед яких зокрема Ігор Коломойський - близько 42% акцій.

Зеленський нагадав, що питання розділення з’явилося ще давно, проте воно досі не вирішено.

"Якщо не буде розділення, є велика вірогідність, що компанії, які володіють акціями "Укрнафти" можуть виграти суд, бо державна заборгованість була дуже велика. Декілька мільярдів використаного газу, за який не було сплачено від НАКу до "Укрнафти", – заявив він.

За словами президента, Україна не має грошей в бюджеті платити будь-кому, "зокрема компанії Коломойського – ми не можемо такого допустити".

Йдеться про суперечка навколо природного газу між "Укрнафтою" і "Нафтогазом", що триває з 2005 року. Тоді компанія відмовлялася оформляти продаж газу "Нафтогазу", вважаючи ціну заниженою. Цей газ прямував "Нафтогазом" для потреб населення.

Внаслідок цього з 2006 по 2010 р неоформленими залишилися 10,1 млрд кубометрів газу.

У вересні суд погодився знизити вимоги "Укрнафти" до НАКу до 9,1 млрд кубів газу

"Нафтогаз" визнавав свій борг перед "Укрнафтою" в 3,75 млрд грн, тобто за цінами газу, що встановлюються тоді НКРЕ. Група "Приват" наполягає на вартості газу за поточними ринковими цінами.

Нагадуємо:

Видання "Дзеркало тижня" повідомило, що уряд планує до кінця року розділити компанію "Укрнафта" на "газову" та "нафтову" частини. За таким планом "Нафтогазу" відійдуть три чверті видобутку газу та до 40% нафти. Та, зазначає видання, у такому разі переробляти нафту НАКу буде ніде, окрім як на Кременчуцькому НПЗ Коломойського.

На початку 2021 року "Нафтогаз України" розпочав перемовини з міноритарними акціонерами ПАТ "Укрнафти" щодо розділення активів компанії. Без розділення, зокрема, "Нафтогаз" не зможе вийти на IPO.

Економічна правда