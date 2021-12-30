Хакатоны для громад: что это такое и в чем их польза для общества

Считаете, что улучшение жизни громад — это задача только для органов местной власти и социальных структур? Давайте вместе опровергнем это мнение. Потому что на самом деле положительные изменения в обществе начинаются с действий инициативных граждан, готовых их внедрять.

Как именно?

К примеру, принять участие в хакатоне или конкурсе для громад, предложить собственную идею, выиграть грантовую поддержку и своим проектом решить насущную общественную проблему. Рассказываем, как это все работает на примере хакатона для развития безопасных громад на востоке Украины Hack for Locals 3.0.

Что такое хакатоны для общин?

Хакатон — это мероприятие, в ходе которого команды специалистов и специалисток ищут решение конкретной проблемы и создают инновационные проекты в ограниченное время. Первые хакатоны организовывали IТ-разработчики, отсюда и название "хакатон": хакер+марафон. Однако сейчас хакатоны уже давно вышли за пределы ІТ-сферы.

Хакатоны для громад объединяют небезразличных граждан, которые разрабатывают идеи, направленные на улучшение разных аспектов общественной жизни. Цель таких событий — привлечь внимание общества к актуальным проблемам, призвать людей быть проактивными, предоставить им основательный фидбек по поводу жизнеспособности их идей, указать нужное направление. Для этого с участниками работают менторы — опытные эксперты из разных отраслей, которые поддерживают команды и дают практические советы по развитию проектов.

Не менее важно непосредственное общение между участниками, обмен опытом, кооперация между командами. А лучшие проекты получают финансирование на реализацию.

Примером такого мероприятия является Hack for Locals — ежегодный хакатон для развития безопасных громад на востоке Украины. В этом году его организовали платформа карьерного развития Happy Monday и агентство инноваций Center42 в рамках Программы ООН по восстановлению и построению мира. В связи с карантинными ограничениями Hack for Locals 3.0 прошел в онлайне, а участие приняли более 400 человек из всех областей Украины.

Какие решения искали в этом году?

Традиционная тема хакатона — общественная безопасность и социальная сплоченность. Но каждый год участникам хакатона предлагают фокусироваться на определенной проблематике. Поэтому уже третий Hack for Locals 3.0: "Вместе против насилия", который проходил 26-28 ноября, был приурочен к Глобальной инициативе "16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия". Команды искали инновационные решения, которые помогут преодолеть проблему насилия на трех уровнях: дома, в громадах и обществе в целом.

Чем обусловлен выбор именно этого направления поиска решений, объяснила Постоянная представительница ПРООН в Украине Дафина Герчева: "В современном мире не должно быть места насилию. Все люди, без исключения, заслуживают жить в мире, без страха и нужды, с уверенностью, что их жизнь в безопасности и у них достаточно возможностей для развития собственного потенциала.

Идеи и разработки, предложенные на хакатоне, помогут Украине бороться и предотвращать все формы насилия против детей, женщин и мужчин. Лучшие идеи станут известны во всем мире благодаря сети представительств и программ ПРООН в более чем 170 странах и территориях".

Участники предлагали много инновационных технологических решений, в частности, чатбота для оперативного реагирования на проявления гендерно обусловленного и домашнего насилия; мобильное приложение для противодействия буллингу; геймифицированный онлайн-квест, направленный на популяризацию безопасных отношений; мобильное приложение-симулятор осознанного отцовства; разумное устройство для определения агрессии по голосу и эмоциям.

А также интересные просветительские инициативы, такие как молодежный театр-форум для популяризации ценностей ненасильственной коммуникации; консультации с психологом через голосовые сообщения; видеокурс самозащиты для женщин и девушек от возможных угроз их жизни и здоровью; пространство для кинорефлексии и коучинга в смешанном формате; сайт с подкастом и статьями для ВПЛ и родственников военнослужащих; серия просветительских роликов для социальной сети Тик-Ток.

Какие проекты победили?

Из 50 команд 35 попало в полуфинал и 12 — в финал, 4 команды стали победителями и получили гранты в размере до 15 000 долларов от Программы ООН по восстановлению и построению мира. Именно они будут реализовывать свои проекты в партнерстве с громадами Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Первое место заняла команда "v-checkers" с проектом инновационной развлекательно-просветительской видеоигры "Violence Checker", в которой игрок становится свидетелем разных проявлений насилия и, чтобы пройти на следующий уровень, должен выбрать правильный вариант решения проблемы.

На второй позиции команда "Et cetera", которая презентовала проект игры "Шаг" для школьников 5-9 классов, где с помощью сказкотерапевтических методик дети смогут учиться предотвращать и противостоять проявлениям насилия онлайн и офлайн.

Третье место разделили между собой команда "IT-Battalion" с проектом чатбота для военных "Приложение для противодействия сексуальному насилию", которое анонимно оказывает информационную, психологическую и юридическую поддержку в соцсетях, и команда "Girls’_Power" с проектом геймифицированного онлайн-квеста "Живи без иллюзий", миссия которого помочь игрокам преодолеть насилие и выйти из токсичных отношений.

В чем важность таких мероприятий для общества?

Реализация проектов победителей помогает сделать жизнь громад более безопасной и хотя бы на шаг приближает к преодолению глобальных социальных проблем на общенациональном уровне и особенно на востоке Украины, где громады сейчас нуждаются в поддержке больше всего.

А для участников, чьи проекты не получают финансирование, хакатон все равно становится площадкой для развития собственной идеи. Здесь инноваторы приобретают новые знания, завязывают полезные знакомства, обмениваются опытом. Многие команды, получив качественный фидбек от менторов и оценку своего решения от жюри, продолжают работу над проектами и воплощают их в жизнь собственными силами или привлекая инвесторов.

Главная задача хакатона — показать, что развитие безопасного общества — это не только обязанность власти, но и ответственность каждого гражданина, что можно быть полезным обществу и использовать свои знания и навыки для помощи другим. Это важно, ведь в Украине много умных и проактивных людей, чьи решения могут стать катализатором важных общественных изменений, стоит их лишь подтолкнуть и поддержать.

Для справки:

Hack for Locals 3.0: "Вместе против насилия" организовано платформой карьерного развития Happy Monday и агентством инноваций Center42 в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке Европейского Союза и правительств Дании, Королевства Нидерландов, Швейцарии и Швеции.

Программу ООН по восстановлению и построению мира реализовывают четыре агентства ООН: Программа развития ООН (ПРООН), Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-Женщины), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Программу поддерживают двенадцать международных партнеров: Европейский Союз (ЕС), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Посольство США в Украине, а также правительства Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швейцарии, Швеции и Японии.

Больше о Hack for Locals 3.0: https://hackforlocals.org/