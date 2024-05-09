Лечение, транспорт, жилье: какие льготы имеют военнослужащие и их семьи

Для чинних військовослужбовців та ветеранів війни в Україні передбачена ціла низка пільг. Наприклад, вони мають право на безоплатне лікування, проїзд у транспорті, знижки на комунальні послуги.

Виходячи із законодавства, пльги умовно можна поділити для тих, хто вже відслужив, і тих, хто зараз захищає країну.

ЕП пояснює, які існують пільги для військовослужбовців та ветеранів війни в Україні та які є обмеження для їх отримання.

Пільги на медицину

Для початку варто розібратися з ключовими визначеннями. Закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", як і будь-який інший закон, містить узагальнені формулювання, на які ми вимушені посилатися.

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Отже, за цим документом ветеранами війни є "особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи бойових діях на території інших держав". До цієї ж категорії відносяться учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники війни.

Щодо учасників бойових дій або, як спрощено кажуть самі військові, УБД, то тут варто сказати дві речі. По-перше, перелік підрозділів, в яких проходила службу особа, яка претендує на такий статус, визначається урядом (як правило – офіційні формування), але за законом серед них є, наприклад, "партизанські загони і підпілля".

По-друге, статус УБД – офіційний документ. Як його отримати, раніше писала "Українська правда".

В ст. 12 вище згаданого закону вказаний перелік пільг, які можна згрупувати у кілька категорій. Сфери медичних послуг стосуються наступні:

безплатні ліки, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення за рецептами;

першочергове безплатне протезування зубів (якщо не з дорогоцінних металів);

користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони особа прикріплена за попереднім місцем роботи;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація.

Що стосується поняття "військовослужбовця", то інший закон відносить до цієї категорії чинних військовослужбовців ЗСУ, тих з них, хто отримав інвалідність в наслідок захворювання пов'язаного з проходженням ними служби (чи після неї) і членів їхніх сімей, членів сімей померлих чи пропавших безвісти захисників, призваних на збори військовозобов'язаних та резервістів і членів їхніх сімей, членів добровольчих формувань (ТРО).

Усі вищезгадані особи мають право на безоплатну медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров’я.

Члени сімей військовослужбовців, крім строковиків, у разі відсутності за їхнім місцем проживання державних або комунальних медичних закладів, можуть отримувати необхідну допомогу у військово-медичних закладах.

Військовослужбовці та їх родини один раз на рік мають право на пільгову оплату вартості путівки на санаторно-курортне лікування. Однак така пільга діє, якщо розмір середньомісячного доходу сім’ї за останні півроку не перевищує трьох прожиткових мінімумів (на 1 січня 2024 року – в суму 7083 грн) в розрахунку на одну особу.

А от військовослужбовці, яких після висновку військово-лікарської комісії (ВЛК) направили на лікування до санаторію, можуть отримати путівку безкоштовно.

Житлові пільги

Для учасників бойових дій в Україні "пільги на житло" стосуються як комунальних послуг, так і отримання, будівництва житла. Насамперед, йдеться про:

75% знижка плати за користування житлом (держава покриває 75% ціни у розрахунку 21 квадратний метр на кожного члена родини, який постійно живе у будинку чи квартирі, та додатково 10,5 квадратних метрів на сім’ю);

75% знижка плати на комунальні послуги (газ, електроенергія та іншими) і скрапленим балонним газом для побутових потреб;

75% знижка вартості палива, зокрема рідкого, для тих, хто проживає у будинках, що не мають центрального опалення;

позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (20% від тарифів вартості основних та 50% – додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном нараховується у розмірі 50% від тарифів.

Військовослужбовцям, які стали особами з інвалідністю під час проходження служби, їхнім сім’ям, які перебувають на їх утриманні, надається 50% знижка на комунальні послуги.

Щоб отримати знижку на комунальні послуги, військовому потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду із заявою або подати заяву онлайн.

Крім військовослужбовців, отримати знижку на оплату житлово-комунальних послуг можуть члени сімей загиблих захисників. Для них діють пільги у розмірі 50% на комуналку та безкоштовний капітальний і поточний ремонт будинків чи квартир.

Крім цього УБД можуть першими вступати до житлово-будівельних кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів, до садівницьких товариств тощо.

Військові також мають пільги під час отримання позики на будівництво або ремонт жилих і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на зведення або придбання дач і облаштування садових ділянок.

Суть пільги полягає в тому, що таку позику можна погашати протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва.

Також військові, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на першочерговий ремонт чи забезпечення нерухомістю. Їм надано право на першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва.

Серед інших пільг – першочерговий ремонт жилих будинків і квартир та забезпечення їх паливом.

Також військовослужбовці можуть безкоштовно відправляти листи. А тим кого призвали на військову службу особистий одяг можна відправити поштою безкоштовно.

Пільги на проїзд

Учасники бойових дій мають право на безоплатний проїзд у всіх видах міського транспорту, автомобільним в сільській місцевості, залізничним і водним приміського сполучення, а також автобусами приміських і міжміських маршрутів.

Але скористатися правом на безкоштовний проїзд залізничним, водним, повітряним та міжміським автомобільним транспортом (туди і назад) вони можуть один раз на два роки. Якщо скористатися цією пільгою раз на рік, то проїзд буде платним, але зі знижкою 50%.

Скористатися пільгою на безкоштовний проїзд пасажир може лише після пред’явлення відповідного документу, що підтверджує пільгу. В іншому випадку перевізник має право вимагати оплати його послуг.

Також перевізник може відмовити у безоплатному проїзді, якщо пасажир порушує громадський порядок, перебуває в стані алкогольного сп’яніння тощо. Водночас, водій не може самостійно визначати кількість місць для пільговиків у транспорті.

Військовослужбовці також мають право на безоплатний проїзд залізничним, повітряним, водним та автомобільним (крім таксі) транспортом у таких випадках:

у разі відрядження;

у разі відпустки в межах України (ця опція залежить від доходу);

при переведенні на нове місце проходження військової служби;

щоб дістатися місця проживання, обраного після звільненні з служби, в межах країни.

Члени сімей військовослужбовців (крім тих, хто проходить строкову службу) також можуть безоплатно користуватися транспортом, щоб:

дістатися від місця проживання до місця проходження служби (у зв’язку з переведенням військовослужбовця);

дістатися до місця відпустки військового;

дістатися до місця проживання у разі звільнення військового зі служби або у разі його смерті.

Трудові та освітні пільги

Пільги для військових також поширюються і на трудові відносити, і на здобуття освіти.

Насамперед вони мають пріоритетне право залишитись на роботі під час скорочення, а також на нове працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи чи організації. Це ж саме стосується і дружини/чоловіка військовослужбовця.

Також військові можуть використовувати щорічну відпустку у зручний для них час та отримувати додаткову відпустку зі збереженням зарплати на 14 календарних днів на рік.

Допомога по тимчасовій непрацездатності для військових виплачується у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від стажу роботи.

Що стосується освіти, то учасники бойових дій мають пріоритетне право на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, на позаконкурсний вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти та на курси для отримання відповідних професій.

Також держава забезпечує УБД та їхнім дітям цільову підтримку для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах.

Державна цільова підтримка полягає у:

повній або частковій оплаті навчання за рахунок державного та місцевого бюджетів;

пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;

соціальна стипендія;

безоплатне надання підручників;

безоплатний доступ до інтернету та систем баз даних у закладах освіти;

безоплатне проживання в гуртожитку.

Дітям військових вказана підтримка надається до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років.

Також їм за місцем проживання першочергово надають місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності.

Крім цього, діти, у яких один з батьків загинув чи визнаний безвісно зниклим, протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти зараховуються до державних і комунальних ВНЗ поза конкурсом та на бюджет.