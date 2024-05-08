"Каждый второй украинский стартап, переехавший в Польшу, хочет вернуться". Министр цифровизации Польши

Відносини між Україною та Польщею ніколи не були простими. Якщо на початку великої війни сусідня держава прийняла мільйони біженців, то пізніше в стосунках виникла напруга через тривалу блокаду кордону. Однак ці перипетії не стосуються співпраці міністерств цифрової трансформації двох країн.

Напередодні до України завітав віцепрем'єр-міністр – міністр цифровізації в новому уряді Дональда Туска Кшиштоф Гавковський. У Києві Гавковський зустрівся зі своїм українським колегою Михайлом Федоровим.

Сторони домовилися розвивати ІТ-індустрію, штучний інтелект, електронне урядування, узгоджувати роботу "Дії" та польського mObywatel.

Співпраця з Польщею має для України велике значення. Зокрема, Варшава стала одним з найбільших донорів для Києва систем Starlink. Також у сусідній державі зберігається частина вітчизняних реєстрів уряду та датацентрів. Крім того, українські ІТ-спеціалісти, які виїхали до Польщі, стали новим локомотивом розвитку їхньої ІТ-індустрії, працюючи на місцеві компанії та створюючи стартапи.

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Про українські ІТ-компанії, спеціалістів та стартапи в Польщі

Польща цінує українських розробників, які після початку великої війни вирішили залишитися і розбудовувати польський ІТ-сектор. Щоправда, їхній уряд не має точних даних про кількість українських ІТ-фахівців на польському ринку, оскільки багато хто з програмістів перебуває в Україні. Це доволі поширена практика.

Для польських компаній українські розробники завжди були цінним активом. Прикладом цього є їхня висока зарплата – не менша, ніж у місцевих спеціалістів. У Польщі, як і в інших країнах Європейського Союзу, існує дефіцит айтівців, тому приплив українських спеціалістів покращив ситуацію в індустрії.

Багато українських розробників знаходять роботу в польських стартапах, що сприяє розвитку останніх. Це позитивно впливає на економіку сусідньої держави. Співпраця фахівців створює синергію, яка робить ІТ-сектор Польщі сильнішим.

Українці, які хочуть почати власну справу, мають такі ж можливості, як і поляки. Вони можуть подаватися на будь-яке фінансування, як і місцеві фахівці.

Довідка. У 2023 році українці зареєстрували в Польщі 30 325 компаній, що становить 10% від загальної кількості зареєстрованих індивідуальних підприємців. За 2022-2023 роки українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи.

У Польщі є багато стартапів, заснованих чи релокованих українцями. Вони створюють екосистему, яка дає поштовх економіці. Уряд не заважає цьому процесу, адже такі проєкти розвивають місцевий ринок і створюють робочі місця.

За дослідженням польського уряду, близько 50% стартапів, які залишили Україну і релокувалися в Польщу, хочуть повернутися. Крім того, майже 60% стартапів, які хочуть виїхати з України, планують релокуватися саме до Польщі.

Уряд останньої не бачить проблеми в тому, що після завершення великої війни з їхнього ринку буде відплив українських спеціалістів. Там упевнені, що українці здобули в Польщі навички, які вони використовуватимуть для відбудови України.

Кібератаки Росії

Зараз Польща – це країна, яку росіяни найбільше атакують у кіберпросторі. Можна сказати, що Польща перебуває в стані холодної кібервійни з Росією.

Кількість кібератак щороку подвоюється, що змушує польський уряд створювати "кібернетичний щит". Країна значно збільшила видатки на кібербезпеку, а досвід України показує, що меж у посиленні захисту критичної інфраструктури немає.

Польські спеціалісти постійно фіксують намагання росіян вразити критичну інфраструктуру, зокрема системи водопостачання, сектори охорони здоровʼя та фінансів. Спостерігаються атаки на урядові ресурси та органи місцевої влади.

Польща є великим хабом у постачанні зброї для України, тому Росія намагається добратися до даних стосовно військової підтримки. Під особливим кібернетичним захистом перебуває логістичний хаб у Ряшеві неподалік кордону з Україною.

З українським колегою Михайлом Федоровим під час візиту в Україну.

Попри постійне посилення захисту, польська влада фіксувала випадки зламу системи. Наразі безпека цих систем перебуває на високому рівні.

Про Starlink

Starlink відіграють важливу роль у прифронтових регіонах. Особливе значення вони мають для української армії. У Польщі не було жодних сумнівів щодо забезпечення України Starlink – країна вже передала 20 тис терміналів.

Крім того, польський уряд оплачує супутниковий інтернет для України. Важко говорити про щомісячні видатки на ці цілі, адже зазвичай розрахунки проводяться за рік і вони вже сягають кількох сотень мільйонів доларів.

Про реєстри даних

Польща активно співпрацює з Україною у сфері надання цифрових послуг. Одним з напрямів співпраці, які увійшли до підписаного меморандуму з Федоровим, є розміщення в Польщі датацентрів українських відомств.

Довідка. Гавковський не сказав, які реєстри будуть зберігатися в Польщі. У Мінцифри зазначили, що там функціонує датацентр Державної податкової служби України, який сусідня держава побудувала на пільгових умовах. ЕП писала, що йдеться про зберігання копій податкових даних українців, а не цілковитого перенесення баз ДПС. Також на території Польщі є резервний центр обробки даних для розміщення систем Міністерства юстиції України.

"Дія" та mObywatel

Українсько-польська співпраця з узгодження роботи застосунків "Дія" та mObywatel дала плоди. Завдяки "Дії" українці мають автоматичне підтвердження легальності перебування в Польщі. Крім того, вона збільшує можливість їхнього пересування в Європейському Союзі, адже визнається у всіх країнах блоку.

З Федоровим обговорювалися подальші шляхи взаємодії в цьому напрямку.

У травні набудуть чинності зміни до законодавства Євросоюзу щодо eIDAS (електронна ідентифікація та довірчі послуги), що зможе вивести польсько-українську співпрацю в цьому сегменті на новий рівень.

Польське міністерство, як і українське, кілька років працює над своїм застосунком. У липні 2023 року вийшов mObywatel 2.0, який прирівняв польський Digital ID до пластикових карток. "єДокумент" у "Дії" має таку ж силу в Україні. Загалом "Дію" та mObywatel можна сприймати як брата і сестру.

Про TikTok та Telegram

Усі мобільні застосунки, які походять з потенційно ворожих країн чи створюються громадянами таких країн, можуть загрожувати Польщі. Тому польський уряд рекомендує чиновникам не користуватися такими додатками, як TikTok.

Уряд Польщі багато інвестує в підвищення рівня цифрової гігієни та освіти, показує суспільству, наскільки такі застосунки небезпечні. Telegram для Польщі наразі не є проблемою, тому що поляки самі не хочуть використовувати месенджер, пов'язаний з російськими творцями.