Хакатони для громад: що це таке і в чому їх користь для суспільства

Вважаєте, що покращення життя громад — це завдання лише для органів місцевої влади та соціальних структур? Давайте разом спростуємо цю думку. Бо насправді позитивні зміни в суспільстві починаються з дій небайдужих громадян, які готові їх впроваджувати. Як саме?

Наприклад, взяти участь у хакатоні чи конкурсі для громад, запропонувати власну ідею, виграти грантову підтримку і своїм проєктом вирішити нагальну суспільну проблему. Розповідаємо, як це все працює на прикладі цьогорічного хакатону для розвитку безпечних громад на сході України Hack for Locals 3.0.

Що таке хакатони для громад?

Хакатон — це захід, під час якого команди спеціалістів та спеціалісток шукають вирішення конкретної проблеми та створюють інноваційні проєкти за обмежений час. Перші хакатони організовували ІТ-розробники, звідси і назва "хакатон": хакер + марафон. Проте нині хакатони вже давно вийшли за межі ІТ-сфери.

Хакатони для громад об’єднують небайдужих громадян, які розробляють ідеї, спрямовані на покращення різних аспектів громадського життя. Мета таких заходів — привернути увагу суспільства до нагальних проблем, заохотити людей бути проактивними, надати їм ґрунтовний фідбек щодо життєздатності їхніх ідей, скерувати в потрібному напрямку. Для цього з учасниками працюють ментори — досвідчені експерти з різних галузей, які підтримують команди і дають практичні поради з розвитку проєктів.

Не менш важливим є безпосереднє спілкування між учасниками, обмін досвідом, кооперація між командами. Найкращі ж проєкти отримують фінансування на реалізацію.

Прикладом такого заходу є Hack for Locals — щорічний хакатон для розвитку безпечних громад на сході України. Цьогоріч його організували платформа кар’єрного розвитку Happy Monday та агентство інновацій Center42 в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру. У зв’язку з карантинними обмеженнями Hack for Locals 3.0 пройшов в онлайні, а до участі в заході долучилися понад 400 осіб з усіх областей України.

Які рішення шукали цього року?

Традиційна тема хакатону — громадська безпека та соціальна згуртованість. Утім, кожного року учасникам хакатону пропонують фокусуватися на певній проблематиці. Відтак, вже третій Hack for Locals 3.0: "Спільно проти насильства", який тривав 26-28 листопада, було приурочено до Глобальної ініціативи "16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства". Команди шукали інноваційні рішення, які допоможуть подолати проблему насильства на трьох рівнях: вдома, у громаді та в суспільстві.

Чим зумовлено вибір саме цього напряму пошуку рішень, пояснила Постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева: "У сучасному світі не повинно бути місця насильству. Всі люди, без винятку, заслуговують жити в мирі, без страху та нужди, з упевненістю, що їхнє життя у безпеці та що вони мають достатньо можливостей для розвитку власного потенціалу.

Ідеї та розробки, запропоновані на хакатоні, допоможуть Україні боротися та запобігати всім формам насильства проти дітей, жінок і чоловіків. Найкращі ідеї стануть відомі в усьому світі завдяки мережі представництв та програм ПРООН у понад 170 країнах і територіях".

Учасники пропонували багато інноваційних технологічних рішень, зокрема чатбота для оперативного реагування на прояви гендерно зумовленого та домашнього насильства; мобільний застосунок для протидії булінгу; гейміфікований онлайн-квест, спрямований на популяризацію безпечних стосунків; мобільний застосунок-симулятор свідомого батьківства; розумний пристрій для визначення агресії за голосом та емоціями.

А також цікаві просвітницькі ініціативи, такі як молодіжний театр-форум для просування цінностей ненасильницької комунікації; консультації з психологом через голосові повідомлення; відеокурс самозахисту для жінок та дівчат від ймовірних загроз їхньому життю і здоров’ю; простір для кінорефлексії та коучингу в змішаному форматі; сайт із подкастом та статтями для ВПО і родичок військовослужбовців; серія просвітницьких роликів для соціальної мережі Тік-Ток.

Які проєкти перемогли?

З 50-ти команд 35 потрапило у півфінал і 12 — у фінал, 4 команди стали переможцями та отримали гранти у розмірі до 15 000 доларів від Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Саме вони будуть реалізовувати свої проєкти у партнерстві з громадами Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Перше місце посіла команда "v-checkers" із проєктом інноваційної розважально-просвітницької відеогри "Violence Checker", у якій гравець стає свідком різноманітних проявів насильства і, щоб пройти на наступний рівень, повинен обрати правильний варіант вирішення проблеми.

На другій позиції команда "Et cetera", яка презентувала проєкт гри "Крок" для школярів 5-9 класів, де за допомогою казкотерапевтичних методик діти зможуть навчатися запобігати та протистояти проявам насильства онлайн та офлайн.

Третє місце розділили між собою команда "IT-Battalion" із проєктом чатботу для військових "Додаток для протидії сексуальному насильству", який анонімно надає інформаційну, психологічну та юридичну підтримку у соцмережах, та команда "Girls_Power" із проєктом гейміфікованого онлайн-квесту "Живи без ілюзій", місія якого допомогти гравцям подолати насильство та вийти із токсичних стосунків.

У чому важливість таких подій для суспільства?

Реалізація проєктів переможців допомагає зробити життя громад безпечнішим і бодай на крок наближає до подолання глобальних суспільних проблем на загальнонаціональному рівні та особливо на сході України, де громади зараз найбільше потребують підтримки.

А для тих учасників, чиї проєкти не отримують фінансування, хакатон все одно стає майданчиком для розвитку власної ідеї. Тут інноватори здобувають нові знання, зав’язують корисні знайомства, обмінюються досвідом. Багато команд, отримавши якісний фідбек від менторів і оцінку свого рішення від журі, продовжують роботу над проєктами та втілюють їх у життя власними силами або залучаючи інвесторів.

Головне завдання хакатону — показати, що розвиток безпечного суспільства — це не лише обов’язок влади, а й відповідальність кожного громадянина, що можна бути корисним суспільству і використовувати свої знання й навички для допомоги іншим. Це важливо, адже в Україні багато розумних і проактивних людей, чиї рішення можуть стати рушієм важливих суспільних змін, варто їх лише підштовхнути та підтримати.

Для довідки:

Hack for Locals 3.0: "Спільно проти насильства" організовано платформою кар’єрного розвитку Happy Monday та агентством інновацій Center42 в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу та урядів Данії, Королівства Нідерландів, Швейцарії та Швеції.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

Більше про Hack for Locals 3.0: https://hackforlocals.org/