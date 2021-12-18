Деньги от теплокоммунэнерго для Нафтогаза, инвесторы ОГКХ без гарантий: итоги недели для ГП

Корпоративне управління

Кабмін змінює в.о. керівника "Гарантованого покупця" лише через кілька тижнів після призначення. 9 грудня Кабмін припинив повноваження нещодавно призначеного в.о. генерального директора "Гарантованого покупця" Вадима Улиду призначивши на його місце Андрія Пилипенка.

До цього Пилипенко обіймав посаду директора з управління персоналом та юридичних питань "Хмельницькобленерго". Народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко звинуватив Пилипенка в конфлікті інтересів. За словами депутата, Пилипенко володіє компанією з виробництва відновлюваної енергії, яку купує "Гарантований покупець".

Так, за даними ЗМІ, 14 грудня Пилипенко подав декларацію, в якій зазначив право власності на проект сонячної електростанції у Київській області "Соларград". У свою чергу, 100% статутного капіталу ТОВ "Соларград" належить дружині Пилипенка Олені. Крім того, їхня родина є кредитором (інвестором) сонячної електростанції потужністю 1,1 МВт у Хмельницькому, "Екобуденергія". Цей завод винен родині Пилипенка 4,95 млн грн.

Вадим Улида, 13 листопада був призначений в.о. керівника "Гарантованого покупця", а вже 30 листопада подав до Кабінету Міністрів заяву про своє звільнення за власним бажанням у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

У Мінекономіки пояснили, чому активи держкомпаній знизились майже на 400 млрд грн. Раніше ми повідомляли, що Мінекономіки оприлюднило моніторинг ефективності управління об’єктами державної власності за першу половину 2021 року. Команда SOE Weekly проаналізувала дані моніторингу. Тоді, за даними моніторингу, було встановлено, що держпідприємства володіли активами в розмірі 1261 млрд грн, що що на 392 млрд грн (24%) менше порівняно з оціночною вартістю активів на кінець І кварталу 2021 року

На запит Економічної Правди, у Мінекономіки пояснили, що державні активи в першому півріччі 2021 року скоротилися на 392 млрд грн, оскільки "Нафтогаз" вчасно не надав необхідної інформації і його активи довелося виключити з обліку у піврічному звіті.

У міністерстві додали, що станом на сьогодні вже отримали від "Нафтогазу" потрібну інформацію та врахували її. У результаті загальна вартість активів українських держкомпаній становила 1 667 млрд грн (це майже стільки ж, скільки на кінець І кварталу 2021 р., коли вартість активів була 1 653 млрд грн – SOE Weekly).

[Звертаємо увагу, що Мінекономіки публікує дані з розбивкою за суб’єктом власності, а не за підприємством. Повні дані про баланси держпідприємств, прибутки та збитки чи статті руху грошових коштів також не публікуються. Таким чином, неможливо розрахувати багато стандартних коефіцієнтів для портфеля держпідприємств, таких як рентабельність власного капіталу (ROE) або ліквідність, а також коефіцієнти для окремих держкомпаній.

Такий розрахунок дав би зрозуміти, які саме держкомпанії зробили внесок у загальну ефективність портфеля. Детальні дані про результати діяльності окремих держкомпаній публікуються на ProZvit із значними затримками та є неповними. Тому, поки що неможливо порівняти дані з двох джерел для більш глибокого аналізу. – SOE Weekly.]

НКЦПФР затвердив Додаток ESG до Кодексу корпоративного управління. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розробила та затвердила Додаток ESG до Кодексу корпоративного управління [ESG визначає три компоненти, на які мають звертати увагу компанії, а саме: екологічний, соціальний та корпоративного управління. – SOE Weekly.]

Згідно з НКЦПФР, у Додатку узагальнено, як застосовувати законодавство про корпоративне управління, з огляду на такі ключові моменти:

обґрунтування необхідності впровадження передової практики ESG;

що цікавить інвесторів з точки зору практики ESG;

стандарти діяльності та звітності, які можуть використовуватися компаніями для структурування своєї сталої практики;

керівні принципи щодо того, як компанії можуть впровадити рекомендації Кодексу.

Так само, як і Кодекс корпоративного управління, Додаток базується на Принципах корпоративного управління G20/ОЕСР і відображає рекомендації, надані в звіті про стале фінансування на ринках, що розвиваються, а також роль регуляторів цінних паперів: Комітету з питань зростання та ринків, що розвиваються, Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO).

НАБУ та АМКУ викрили змову в закупівлях на 500 млн грн. Матеріали, отримані детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під час досудового розслідування, допомогли Антимонопольного комітету України (АМКУ) встановити, що група з семи компаній вдалася до узгоджених антиконкурентних дій під час тендеру на поставку програмного забезпечення державним компаніям вартістю 500 млн грн у 2016-2019 рр.

За даними АМКУ, до змови причетні компанії "Інфопульс Україна", "Сапран Україна", "САП Україна", "Бріг-рітейл", "Агелес", та "Ітеллідженс". 15 грудня 2021 року АМКУ оштрафував їх на загальну суму 105,3 млн грн та заборонив брати участь у тендерах на державні закупівлі протягом трьох років.

Тендери на закупівлю програмного забезпечення оголошували: "ПриватБанк", "Енергоатом", "Укргазвидобування", філія ГІОЦ ПАТ "Укрзалізниця ", Банкнотно-монетний двір НБУ та "Поліграфкомбінат Україна".

"Укрексімбанк" оголосив конкурсний відбір на посаду голови правління. 17 грудня, наглядова рада "Укрексімбанку" оголосила про проведення конкурсу на посаду голови правління банку. Заяви кандидатів приймаються до 21 січня 2021 року. Результати відкритого конкурсного відбору будуть оголошені не пізніше 18 березня 2020 року.

"Укрексімбанк" також повідомив, що під час процесу відбору будуть присутні міжнародні організації та посольства "Великої сімки" у якості незалежних спостерігачів (без права голосу).

Раніше "Укрексімбанк" підписав угоду з міжнародною консалтинговою компанією Korn Ferry, яка допоможе підібрати кандидатів на посаду голови правління банку після

Раніше наглядова рада "Укрексімбанку" отримала заяву про звільнення за власним бажанням від голови правління банку, Євгена Мецгера та звільнила його через інцидент з журналістами. Наглядова рада призначила Сергія Єрмакова в.о. голови правління банку з 12 жовтня, до вступу на посаду нового голови правління. Новий голова правління банку має бути обраний наглядовою радою за результатами конкурсу не пізніше 12 квітня 2022 року.