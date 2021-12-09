Міненерго перерахувало на держшахти 300 мільйонів на зарплати гірникам

unsplash

На держшахти 8 грудня перерахували 300 млн грн для виплати зарплати гірникам.

Про це повідомляє прес-служба Міненерго у Facebook.

"Ця сума – друга частина коштів, що були виділені відповідно до змін до держбюджету про додаткове спрямування 1 млрд грн для виплат шахтарям", - пояснили у відомстві.

1 листопада на держшахти перерахували 671,4 млн грн на зарплати гірникам.

Водночас Міненерго звернулося до Міністерства фінансів з пропозицією збільшити видатки на виплату зарплати шахтарям у цьому році на 900 млн грн.

"Ще 90 млн грн планується перерозподілити за рахунок економії по інших бюджетних програмах міністерства. Відповідний проєкт розпорядження вже поданий на розгляд уряду.

Крім того, Міненерго з "Центренерго" опрацьовує шляхи можливого додаткового авансування державних вугільних підприємств. Ці кошти можуть бути спрямовані на виплату заробітної плати", - резюували в Міненерго.

Нагадаємо:

Рівень виконання виплат за заробітною платою перед шахтарями "дуже поганий", підприємства замість 80% доходу від реалізації продукції в середньому виплачують 30%, раніше заявив глава Міненерго Герман Галущенко.

Економічна правда