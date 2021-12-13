"Центренерго" перерахує 700 мільйонів на зарплати шахтарям

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Компанія "Центренерго" планує цього тижня перерахувати близько 700 мільйонів гривень державним вугледобувним підприємствам, які мають бути спрямовані на виплату заробітних плат шахтарям.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Раніше міністерство зазначало, що спільно з "Центренерго" розглядає можливості надання вугільним держпідприємствам додаткових авансів, які також можуть бути орієнтовані на виплату заробітної плати.

Міненерго закликало профспілки гірників долучитися до контролю за виконанням керівництвом шахт принципу 80/20, згідно з яким, за рішенням уряду, 80% усіх отриманих коштів мають йти на заробітні плати.

Крім цього, Міненерго пообіцяло протягом грудня направити на зарплати ще близько 90 млн. грн. бюджетних коштів, зекономлених за іншими статтями видатків.

Виходячи з інформації Міненерго, загалом у 2021 році держшахтам з бюджету було виділено понад 2,2 млрд грн, з яких 1 млрд грн двома траншами по 700 та 300 млн грн у листопаді та грудні відповідно, 390 млн у серпні та ще понад 830 млн грн навесні цього року.

Економічна правда