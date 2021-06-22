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Аукціон з приватизації ОГХК відбудеться у кінці серпня

Вівторок, 22 червня 2021, 12:10
 

Аукціон з приватизації "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" (ОГХК) відбудеться 31 серпня 2021 року.

Про це повідомив у Facebook голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

За його словами, радник з приватизації сформував стартову ціну в 3,7 млрд грн за результатами комплексного аудиту та повної оцінки матеріально-технічного забезпечення підприємства.

"Забезпечено також зростання прибутку компанії у 6 разів - зі 100 млн у 2019 до 600 млн грн у 2020 р. Розкрито потенційним інвесторам інформацію про сировинні запаси компанії. Вперше в історії України знято гриф ДСК.

Така комплексна робота призвела, зокрема, до збільшення пропозиції стартової ціни з 2,1 до 3,7 млрд грн", - додав він.

Сенниченко додав, що попередню зацікавленість в об’єкті висловило широке коло інвесторів, частина з яких - іноземні.

Нагадуємо:

Кабмін затвердив умови приватизації Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, яка є одним із найбільших видобувачів титанових та цирконових руд у світі - стартова ціна повинна бути не менша за 3,7 млрд грн.

У Фонді держмайна сподіваються на зростання вартості під час очікуваного в липні приватизаційного конкурсу ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", наразі стартову ціну запропоновано у 3,7 млрд грн.

Повідомлялось, що на АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) претендують 13 потенційних покупців із різних країн.

Економічна правда

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Фонд держмайна ОГХК

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