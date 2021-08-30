Фонд держмайна назвав нову дату аукціону з приватизації ОГХК

фото: кабмін

Аукціонна комісія Фонду державного майна на засіданні 30 серпня визначила 29 жовтня як нову дату приватизаційного аукціону АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу ФДМ.

"Фонд державного майна виконає поставлене завдання здійснити приватизацію ОГХК у 2021 році, саме тому ми забезпечили всі можливості для потенційних інвесторів, зокрема іноземних, взяти участь у прозорому аукціоні", - прокоментував заступник голови фонду Тарас Єлейко.

За його словами, потенційні інвестори матимуть достатньо часу для того, щоб якісно підійти до аукціону, зокрема належним чином підготувати документи та направити заявки для участі в ньому.

Читайте також: Приватизація року: як Україна буде продавати титанового гіганта ОГХК і за скільки

3,7 мільярди гривень за ОГХК: як проходила підготовка до приватизації

Нагадуємо:

Фонд держмайна скасував приватизаційний аукціон АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", оскільки після перевірки отриманих заявок до торгів може бути допущено лише одного учасника.

До Фонду надійшло 3 заявки для участі в аукціоні з приватизації АТ "ОГХК", але двоє з потенційних учасників подали неповний пакет документів.

У відомстві очікують заявок від інших великих гравців ринку, які вивчали дані про "ОГХК", але яким не вистачило відведених законодавством на підготовку 2 місяців для завершення аудиту і ухвалення рішення.

Фонд держмайна сподівається на зростання вартості ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" зі стартових 3,7 млрд грн. Тоді Фонд заявляв, що на ОГХК претендують 13 потенційних покупців із різних країн.