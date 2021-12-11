Наглядова ради замість правління в "Укренерго", корпоратизація "Укроборонпрому": підсумки тижня для ДП

Корпоративне управління

Міненерго припинило повноваження двох членів правління "Укренерго". 9 грудня Міністерство енергетики прийняло рішення припинити повноваження двох членів правління "Укренерго" Андрія Немировського та Максима Юркова.

У повідомленні "Укренерго" зазначено, що згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", повноваження наглядової ради [до виключної компетенції якої належить вирішення питання про припинення повноважень членів правління – SOE Weekly] протягом 1-9 грудня 2021 року здійснювали загальні збори акціонерів "Укренерго" в особі Міненерго.

У свою чергу, Міністерство не повідомило причини такого рішення. ЗМІ розтлумачили це як спробу міністерства витіснити чи розбавити нинішнє керівництво "Укренерго" до призначення наглядової ради [тобто, допоки міністерство здійснює повноваження наглядової ради – SOE Weekly].

Зокрема, за даними ЕП, нещодавно до статуту "Укренерго" було внесено зміни щодо збільшення складу правління з п’яти до семи членів. Так ЕП повідомляла, що три діючі члени правління (включаючи Немировського та Юркова) будуть звільнені, а натомість буде призначено п’ять нових членів правління.

Ми повідомляли, що ​​згідно з оновленим Меморандумом МВФ, український уряд зобов’язався забезпечити повну функціональність наглядової ради "Укренерго" до кінця грудня 2021 року на основі прозорих та конкурентних процедур відбору.

Нагадуємо, що Секретаріат Енергетичного Співтовариства оприлюднив висновок № 4/21 від 25 листопада 2021 року щодо анбандлінгу "Укренерго". У висновку зазначено, що Секретаріат підтримує рішення про сертифікацію "Укренерго" Національною комісією регулювання енергетики та комунальних послуг. Секретаріат також зазначив, що очікує, що нова і в основному незалежна наглядова рада "Укренерго" негайно вступить на посаду.

[Звертаємо увагу, що відповідно до Закону "Про акціонерні товариства", загальні збори можуть здійснювати повноваження наглядової ради тільки у разі її відсутності.

Виходячи з комплексного аналізу частини 2 статті 51 Закону "Про акціонерні товариства", під "відсутністю наглядової ради" слід розуміти ті випадки, коли для акціонерного товариства створення наглядової ради є необов’язковим, а також створення цього органу не передбачено статутом такого акціонерного товариства.

Для "Укренерго" створення наглядової ради є обов’язковим відповідно до Закону України "Про управління об’єктами державної власності" та Постанови КМУ № 142. Незважаючи на те, що у раді не було жодного члена, у тому числі протягом 1-9 грудня 2021 року, вона не є "відсутньою" з юридичної точки зору.

У випадку "Укренерго" повноваження щодо звільнення членів правління (у тому числі голови правління) належать виключно до компетенції наглядової ради. Таким чином, Міненерго, швидше за все, не мало законного права приймати таке рішення замість наглядової ради. – SOE Weekly.]

Призначено нову наглядову раду "Укренерго". За даними Мінекономіки, Комітет з призначень керівників особливо важливих для економіки підприємств (т. зв. номінаційний комітет) затвердив переможців конкурсного відбору до членів наглядової ради "Укренерго". Наглядова рада "Укренерго" складається з семи членів, чотири з яких є незалежними, а троє – представниками держави.

Після визначення переможців номінаційнийним комітетом, Кабмін прийняв рішення погодити кандидатури чотирьох незалежних членів наглядової ради "Укренерго", серед яких:

Педер Остермарк Андреасен , президент та виконавчий директор данського оператора магістральних мереж Energinet;

Даніель Доббені , президент нідерландської KIC InnoEnergy Benelux;

Деян Остоїч, фахівець з енергетики у Світовому банку;

Роман Піонтковскі , гендиректор компанії Energa-Operator SA (Польща).

Цим же рішенням Кабмін також скасував своє попереднє рішення про затвердження Дмитра Олефіра представником держави у наглядовій раді "Укренерго".

Пізніше Кабмін погодив ще двох представників держави до наглядової ради "Укренерго":

Юрія Токарського , представника держави у наглядовій раді "Укренерго" у 2020-2021 роках, колишнього радника-посланника Посольства України в Австрії.

Михайла Ільницького , голову правління "Чернігівобленерго", колишнього комерційного директора "Сумиобленерго";

[Звертаємо увагу, що згідно з даними Єдиного державного реєстру та сайту "Чернігівобленерго", Ільницький продовжує обіймати посаду голови правління цієї компанії.

Таким чином, згідно із Законом "Про управління об’єктами державної власності" він, ймовірно, не може бути членом наглядової ради "Укренерго", оскільки "Чернігівобленерго" здійснює свою діяльність на суміжному ринку.

Крім того, відповідно до Закону "Про ринок електроенергії", з метою забезпечення незалежності оператора системи передачі будь-яка фізична не має права одночасно бути посадовою особою оператора системи передачі і принаймні одного суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії.

Таким чином, незрозуміло наскільки вимоги Закону "Про ринок електроенергії" були дотримані при призначенні Ільницького, а також незалежних членів (Педера Остермарка Андреасена, Даніеля Доббені та Романа Піонковскі), які, схоже, також є посадовими особами компаній, що провадять діяльність з виробництва та постачання електричної енергії. – SOE Weekly.]

Схоже, що третій представник держави, Юрій Бойко, був затверджений Кабміном ще в липні, але Міненерго не призначало його до наглядової ради "Укренерго" до 9 грудня.

Юрій Бойко був заступником міністра енергетики України у 2020-2021 роках та заступником директора ДП "Енергоринок" у 2014-2020 роках.

[Нам невідома позиція Національного агентства з питань запобігання корупції щодо відповідності цього призначення антикорупційному законодавству, згідно якого заступникам міністрів, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність забороняється протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) з юридичними особами, якщо під час перебування на посаді вони протягом року до дня припинення повноважень здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб. – SOE Weekly.]

Пізніше цього тижня, за погодженням Кабміну, Міненерго призначило всіх семи членів наглядової ради" Укренерго", чотири з яких є незалежними, а троє – представниками держави.

[Залишається незрозумілим, навіщо Міненерго звільнило членів правління, якщо тим самим рішенням воно призначило новий склад наглядової ради, який міг вже самостійно приймати рішення щодо необхідності їх звільнення. – SOE Weekly.]

Раніше "Укренерго" оголосив конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради. Кінцевим терміном для подання заявок було 24 вересня 2021 року. Термін повноважень діючих членів наглядової ради "Укренерго" закінчився у жовтні 2021 року.

НКРЕКП відкладає сертифікацію "Укренерго" – треба "проаналізувати рішення Міненерго". За даними ЕП, 10 грудня Національна комісія регулювання енергетики та комунальних послуг прийняла рішення відкласти на тиждень рішення про остаточну сертифікацію "Укренерго" як оператора системи передачі.

Голова НКРЕКП Валері1 Тарасюк, який сказав, що регулятору необхідно проаналізувати призначення наглядової ради "Укренерго" та "інші останні рішення Міністерства енергетики", щоб перевірити, як вони вплинули на незалежність системного оператора.

Член регулятора Ольгу Бабій повідомила, що регулятор повинен здійснити перевірку конфлікту інтересів перевірити у новопризначених членів наглядової ради "Укренерго".

"Укрексімбанк" найняв консультантів для пошуку нового голови правління. "Укрексімбанк" підписав угоду з міжнародною консалтинговою компанією Korn Ferry, яка допоможе підібрати кандидатів на посаду голови правління банку.

За інформацією "Укрексімбанку", угоду з Korn Ferry було підписано за результатами конкурсного відбору, який банк завершив 1 грудня.

Наступним кроком є ​​офіційне оголошення про початок відкритого конкурсу на посаду голови правління банку не пізніше 17 грудня, після чого всі кандидати, які відповідають вимогам, матимуть час для підготовки та подання своїх заяв, йдеться у повідомленні банку. Результати відкритого конкурсного відбору будуть оголошені не пізніше 18 березня 2022 року.

Раніше наглядова рада "Укрексімбанку" отримала заяву про звільнення за власним бажанням від голови правління банку, Євгена Мецгера та звільнила його через інцидент з журналістами. Наглядова рада призначила Сергія Єрмакова в.о. голови правління банку з 12 жовтня, до вступу на посаду нового голови правління. Новий голова правління банку має бути обраний наглядовою радою за результатами конкурсу не пізніше 12 квітня 2022 року.