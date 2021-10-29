Фонд держмайна знову скасував приватизаційний аукціон по ОГХК: тепер планують на грудень

огхк

Фонд держмайна визначить нову дату приватизаційного аукціону по АТ "ОГХК".

Про це повідомляє прес-служба ФДМ.

Там пояснили, що до Фонду надійшло дві заявки на участь в аукціоні з приватизації АТ "ОГХК", одна з яких не відповідає вимогам чинного законодавства.

"Оскільки аукціон не може бути проведений з одним учасником, Фонд державного майна визначить нову дату аукціону", - підкреслили у Фонді.

Заступник голови ФДМ Тарас Єлейко заявив, що рішення про визначення нової дати аукціону буде ухвалено під час засідання аукціонної комісії, яке відбудеться 29 жовтня.

"Аукціон може бути призначений орієнтовно на грудень цього року, з дотриманням вимог чинного законодавства. Точну дату проведення аукціону визначить аукціонна комісія 29 жовтня", - сказав Єлейко.

Читайте також: Приватизація року: як Україна буде продавати титанового гіганта ОГХК і за скільки

Нагадуємо:

Радник з приватизації АТ "ОГХК" - "BDO Корпоративні Фінанси" - заявив, що більшість потенційних інвесторів відмовились від участі в аукціоні, зокрема, через інвестиційні ризики в Україні.

Радник з приватизації ОГХК звернувся до уряду по додаткові гарантії для захисту інвесторів.

Згідно фінзвітості компанії за половину 2021 року, компанія отримала 283,9 млн грн чистого прибутку. Валовий прибуток становив 697,6 млн грн. Операційний прибуток становив 344 млн грн.

Аукціонна комісія Фонду державного майна на засіданні 30 серпня визначила 29 жовтня як нову дату приватизаційного аукціону АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

Фонд держмайна скасував приватизаційний аукціон АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", оскільки після перевірки отриманих заявок до торгів може бути допущено лише одного учасника.

Економічна правда