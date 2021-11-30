Нещодавно призначений керівник "ГарПоку" пішов у відставку

Вадим Улида, призначений в.о. Гарантованого покупця, 13 листопада, подав у відставку 30 листопада.

Про це повідомила пресслужба держпіприємства.

Зазначається, що Улида подав до Кабінету Міністрів заяву про звільнення за власним бажанням у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

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Нагадуємо:

У ДП "Гарантований покупець" заявили, що Ощадбанк повернув на його рахунки 3,04 млрд грн, які були призначені для виплати виробникам "зеленої" енергетики. У ДТЕК Ріната Ахметова вимагають виплатити заборгованість та готуються до відшкодування збитків у судах.

Кабінет Міністрів України зібрався на позачергове засідання у суботу 13 листопада та звільнив з посади директора державного підприємства "Гарантований покупець" Костянтина Петриковця. В.о. "ГП" став Вадим Улида.

Ексочільник підприємства вважає причиною звільнення відмову виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо розрахунків виробниками електроенергії з відновлюваних джерел. А саме, блокувати виплати ДТЕКу. За даними ЕП, Петриковець підписав відповідне платіжне доручення.

У міністерстві енергетики заявляють про іншу причину звільнення – епізод щодо продажу у липні електроенергії за низькими цінами трейдерам Ігоря Коломойського та Ріната Ахметова, що могло нанести збитків у 600 млн грн.

Економічна правда





