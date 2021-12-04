Держплани на гроші від дивідендів та приватизації, Президент про розділення "Укрнафти": підсумки тижня для ДП
Корпоративне управління
Держпідприємства сплатять 48,5 млрд грн дивідендів до держбюджету у 2022 році. 2 грудня Верховна Рада України прийняла Закон про держбюджет на 2022 рік. Передбачається, що держпідприємства мають сплатити 48,5 млрд грн дивідендів [що становить 4% доходів держбюджету – SOE Weekly].
Відповідно до звіту Держказначейства, надходження від дивідендів за перші три квартали 2021 року склали 26,8 млрд грн. У свою чергу, за весь 2021 рік розмір виплачених держпідприємствами дивідендів має скласти 28,8 млрд грн.
[Таким чином, порівняно з 2021 роком у держбюджеті на 2022 рік передбачено збільшення запланованих надходжень від дивідендів держпідприємств на 68%. При цьому, причини такого підвищення залишаються незрозумілі. – SOE Weekly.]
Україна витратить мільярд гривень на "Українські національні авіалінії". Держбюджетом на 2022 рік передбачено виділення 1 млрд грн на створення держкомпанії - національного авіаперевізника "Українські національні авіалінії". Ця сума має бути буде використана як внесок до статутного капіталу новоствореної держкомпанії.
[Звертаємо увагу, що внесок за рахунок держбюджету коштів до статутного капіталу держкомпанії можна розглядати як державну допомогу. Нам також невідомо, чи розглядатиме Антимонопольний комітет України такі дії з точки зору впливу на конкуренцію. – SOE Weekly.]
Секретаріат Енергетичного Співтовариства підтримав сертифікацію "Укренерго". Секретаріат Енергетичного Співтовариства оприлюднив висновок № 4/21 від 25 листопада 2021 року щодо анбандлінгу "Укренерго". У висновку зазначено, що Секретаріат підтримує рішення про сертифікацію "Укренерго" Національною комісією регулювання енергетики та комунальних послуг.
Разом з тим, у своєму висновку Секретаріат висловив занепокоєння щодо фінансування "Укренерго" як оператора системи передачі за рахунок тарифів на передачу, які також мають покривати компенсацію за проекти з відновлюваної енергії відповідно до чинного законодавства. У Секретаріаті також очікують, що новосформована незалежна наглядова рада "Укренерго" негайно приступить до роботи.
Як зазначив Секретаріат Енергетичного Співтовариства, згідно зі статтею 10 Директиви 2009/72/ЄС та статтею 3 Регламенту (ЄС) 714/2009, НКРЕКП має обов’язково врахувати висновок Секретаріату при прийнятті свого остаточного рішення про сертифікацію.
[Раніше ми повідомляли, що "Укренерго" оголосив конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради. Кінцевим терміном для подання заявок було 24 вересня 2021 року. Термін повноважень діючих членів наглядової ради "Укренерго" закінчився у жовтні 2021 року. – SOE Weekly.]
Виконуючий обов’язки керівника "Гарантованого покупця" йде у відставку. Вадим Улида, призначений 13 листопада в. о. керівника "Гарантованого покупця", 30 листопада подав до Кабінету Міністрів заяву про своє звільнення за власним бажанням у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.
Незадовго до відставки Улиди, "Гарантований покупець" звернувся до уряду з проханням уточнити подальші дії щодо виплати боргу у розмірі 3 млрд перед ДТЕК Ріната Ахметова. Також компанія звернулася до уряду з проханням повідомити про результати перевірки розрахунків з виробниками зеленої електроенергії.
Загальні збори акціонерів "Укрнафти" не відбулися. Як повідомляє ЕП, загальні збори акціонерів "Укрнафти" не відбулися у зв'язку з відсутністю кворуму. Як зазначено у повідомленні, для участі у зборах, зокрема, не зареєструвалися мажоритарний акціонер "Нафтогаз" та представники акціонерів групи "Приват". Загалом на зборах зареєструвались 65 акціонерів, які володіють 1.1% акцій.
Також зазначається, що представники "Укрнафти" повідомили, що "Очевидно готовності приймати рішення немає". На початку 2021 року "Нафтогаз України" розпочав перемовини з міноритарними акціонерами "Укрнафти" щодо розділення активів компанії.
[Звертаємо увагу, що проведення наступних загальних зборів акціонерів "Укрнафти" призначено на 23 грудня цього року. – SOE Weekly.]
"Укрнафта" може бути розділена між "Нафтогазом" та іншими акціонерами. Президент Володимир Зеленський на прес-конференції заявив, що поділ активів "Укрнафти" між основними акціонерами ще не схвалений, але такий поділ дає вихід зі складної ситуації з історичним боргом "Нафтогазу" перед "Укрнафтою".
[Нафтогаз володіє 50% + 1 акція "Укрнафти". Близько 42% акцій володіє група компаній, неофіційно відома як група Приват, пов’язана, зокрема, з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. – SOE Weekly.]
Президент зазначив, що без поділу "Укрнафти" існує висока ймовірність того, що компанії, які володіють акціями "Укрнафти" [компанії групи Приват – SOE Weekly], зможуть виграти позов проти держави щодо цих боргів.
Як зазначає ЕП, суперечка між "Укрнафтою" та "Нафтогазом" виникла в 2006 році, коли "Укрнафта" відмовилася оформляти продаж газу "Нафтогазу", вважаючи ціну заниженою. "Нафтогаз" використовував цей газ для забезпечення потреб населення. У результаті з 2006 по 2010 рік неоформленими залишилося 10,1 млрд кубометрів газу. У вересні 2021 року суд погодився зменшити позовні вимоги "Укрнафти" до "Нафтогазу" до 9,1 млрд кубометрів газу.
ЕП також повідомляло, що "Нафтогаз" визнав свій борг перед "Укрнафтою" в 3,75 млрд грн за цінами на газ, встановленими на той момент Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг України (НКРЕКП), а група Приват наполягає на виплаті вартості газу за поточними ринковими цінами.
Енергетичний сектор
"Нафтогаз" прозвітував про отримання 2,5 млрд грн чистого прибутку. За повідомленням "Нафтогазу", компанія отримала 2,5 млрд грн чистого прибутку за третій квартал 2021 року. Для порівняння, у третьому кварталі 2020 року компанія втратила 1,8 млрд грн.
[Звертаємо увагу, що ці результати відображають неконсолідовану фінансову звітність і базуються на проміжній, неаудійованій звітності. – SOE Weekly.]
Також у "Нафтогазі" повідомили, що невдовзі буде опублікована консолідована фінансова звітність, яка охоплює групу компаній, підконтрольних "Нафтогазу". Аудійована фінансова звітність за 2021 рік буде оприлюднена у 2022 році у встановлені законодавством терміни.
Державні підприємства Міненерго за дев'ять місяців 2021 року втратили понад 6 млрд грн. Як повідомляє Marlin, державні підприємства, підконтрольні Міністерству енергетики, за перші три квартали 2021 року зазнали сукупного чистого збитку у розмірі 6,2 млрд грн. Здебільшого падіння фінансових показників відбулися у третьому кварталі – 4,6 млрд. грн.
Найбільших збитків зазнали: "Укренерго" (3 млрд грн), "СхідГЗК" (342,9 млн грн),
"Добропіллявугілля-видобуток" (202,3 млн грн), "ВК "Краснолиманська" (182,5 млн грн) та "Селидіввугілля" (163,1 млн грн).
[Звертаємо увагу, що останні три держкомпанії займаються видобутком вугілля. – SOE Weekly.]
Інфраструктура
"Автомобільні дороги України" продовжують втрачати гроші. Як повідомляє Marlin, за 3 квартали 2021 року "Автомобільні дороги України" отримали збитки у розмірі 118 млн грн.
Компанія володіє активами у розмірі 6,4 млрд грн та має 3,6 млрд грн боргу. З 2018 року активи компанії знизилися на 100 млн грн, а зобов’язання зросли на 400 млн.
["Автомобільні дороги України" — акціонерне товариство, що повністю належить "Державному агентству автомобільних доріг України" ("Укравтодору").
[Наразі немає обґрунтування того, чому держава володіє таким держпідприємством як "Автомобільні дороги України". Це також суперечить заявленим урядом Основним засадам політики державної власності. Оскільки послуги, які надає компанія, можуть легко надавати і приватні постачальники, "Автомобільні дороги України" слід приватизувати або ліквідувати. – SOE Weekly.]
Згідно з фінансовою звітністю 14-ти найбільших українських держкомпаній за перше півріччя 2021 року, опублікованою Marlin, "Автомобільні дороги України" отримали збиток у розмірі 73,5 млн грн.
Оборона
Китайська Skyrizon подало до Гааги позов проти України і вимагає 4,5 мільярда доларів за "Мотор Січ". Пекінська інвестиційна компанія Skyrizon вимагає від України відшкодувати їй 4,5 млрд дол за збитки, завдані рішенням українського уряду щодо повернення "Мотор Січ" у державну власність.
За даними Global Times, Skyrizon повідомила, що подала заяву до Постійного арбітражного суду в Гаазі, вимагаючи винести ухвалу про порушення Україною двосторонньої угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій, і вимагає 4,5 млрд дол як компенсацію за ймовірно несправедливе ставлення України до китайських інвесторів.
За даними Skyrizon, китайські інвестори зазнали значних збитків в Україні та Китаї через триваючу п’ятирічну заморозку придбання "Мотор Січ" із застосуванням економічних санкцій з боку України.
Як зазначалось раніше, 28 січня Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про застосування спеціальних економічних санкцій до китайських акціонерів "Мотор Січ".
Приватизація
Уряд планує отримати від приватизації 8 млрд грн у 2022 році. Держбюджетом передбачено, що у 2022 році держава приватизує активів на 8 млрд грн.
Тиждень тому прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в 2021 році уряд ймовірно отримає від приватизації лише 3 млрд грн замість 12 млрд грн, передбачених держбюджетом на 2021 рік.
[У січні-вересні 2021 року від приватизації державного майна до державного бюджету надійшло 2,1 млрд грн, або 18% від плану. У 2020 році від приватизації до державного бюджету надійшло 2,5 млрд грн.
Незрозуміло, як була розрахована оцінка надходжень від приватизації на 2022 рік у розмірі 8 млрд грн і чи очікується продаж якихось конкретних держкомпаній для виконання цього плану. У 2021 році також було незрозуміло, на чому уряд грнутував свій прогноз надходжень від приватизації у розмірі 12 млрд грн. – SOE Weekly.]
Від приватизації спиртзаводів держбюджет отримав понад 1 млрд грн. За даними Фонду державного майна, з жовтня 2020 року на онлайн-аукціонах продано 30 спиртових підприємств на загальну суму 1,7 млрд грн, 1,05 млрд грн з яких вже сплачено інвесторами до державного бюджету. Ще 37 млн грн надійшли в якості пені і гарантійних внесків за відмову від результатів аукціону.
У ФДМУ також повідомили, що незабаром мають бути продані ще три спиртзаводи - Вузлівське МПД, Тростянецьке і Уладівське.
Калуську ТЕЦ продали за 801 млн грн. Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні продав Калуську ТЕЦ за 801 млн грн. Переможцем аукціону визнано ТОВ "Костанза".
Ціна зросла в 3,5 рази зі стартової у 230 млн грн. В аукціоні взяли участь сім компаній.
Youcontrol вказує Глотова Вячеслава Олександровича - заступника начальника відділу супроводження договорів оренди Регіонального відділення Фонду держмайна по Київській, Черкаській та Чернігівській областях – у якості особи пов'язаної з бенефіціарними власниками ТОВ "Костанза".
Калуська ТЕЦ – єдиний об’єкт генерації на Бурштинському енергетичному острові в західній Україні, який не належить ДТЕК Ріната Ахметова.
За словами народного депутата Андрія Геруса покупець також зобов’язався погасити 450 млн грн боргів перед державним бюджетом та кредиторами.
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