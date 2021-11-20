АМКУ приостановил приватизацию Большевика, Глава Фонда госимущества уходит в отставку: итоги недели для ГП
Корпоративне управління
Керівника "Гарантованого покупця" звільнили на тлі звинувачень. 13 листопада, на позачерговому засіданні, Кабмін припинив повноваження гендиректора держкомпанії "Гарантований покупець" Костянтина Петриковця.
За словами Петриковця, причиною звільнення стало те, що він відмовився виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо розрахунків з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.
У своїй іншій заяві для ЕП, Петриковець зазначив, що готовий надати НАБУ докази незаконного тиску та втручання в роботу "Гарантованого покупця".
У Міненерго заявили, що дії Петриківця були непрофесійними і, ймовірно, призвели до отримання держкомпанією збитків. За даними міністерства, під час перебування на посаді Петриківця, великі обсяги електроенергії продавалися за завідомо низькими цінами на користь окремих фінансово-промислових груп. Це могло завдати державі збитків на понад 500 млн грн.
ЕП пояснює, що міністерство мало на увазі історію, яка трапилася в липні. Тоді, "Гарантований покупець" продав великий обсяг електроенергії перед підвищенням цін на ринку електроенергії.
На тих аукціонах,державне підприємство продало 829,8 тис МВт-год на вересень-грудень за ціною 1 500 грн, тоді як на ринку ця електроенергія була на 50% дорожче. Тобто підприємство могло отримати на 600 млн грн більше. При цьому, близько 70% електроенергії зі знижкою дісталося двом трейдерам: "D.Trading" Ріната Ахметова та "United Energy" Ігоря Коломойського. Як наслідок, деякі ЗМІ вважають Петриківця пов’язаним з компанією "ДТЕК".
[Якщо саме це була причина звільнення з посади Петриківця, то тоді незрозуміло, чому звільнення відбулося лише через три місяці після цих аукціонів. – SOE Weekly.]
Однак у ЗМІ була інша версія щодо причини звільнення Петриківця. За даними ЕП, на початку листопада "Укренерго" розмістило гарантовані державою єврооблігації на суму 825 млн доларів під 6,7% річних. Отримані кошти мали чітке цільове призначення, а саме погашення боргів перед виробниками зеленої енергії.
"Укренерго" виплатило "Гарантированному покупцю" 19,3 млрд грн. Цю суму Петриковець мав розподілити між учасниками ринку, де найбільша частка – близько чверті – належить компанії "ДТЕК". Однак, за словами джерела ЕП, через погіршення відносин між Офісом президента та Рінатом Ахметовим, уряд вирішив затримати ці виплати, однак Петриковець відмовився виконувати таке рішення.
Основною функцією "Гарантованого покупця" є продаж електроенергії, яку виробляють "Енергоатом" та "Укргідроенерго". Другорядна, але не менш важлива функція, – викуп енергії, яку виробляють з відновлюваних джерел, за "зеленим" тарифом та її продаж на аукціонах за ринковою ціною.
Виконуючим обов’язки генерального директора "Гарантованого покупця" було призначено Вадима Улиду.
Улида був заступником міністра енергетики у 2014 році. Його звільнили за те, що він дав дозвіл на імпорт електроенергії з Росії двом компаніям: "ДТЕК" і "Енергомережа".
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що перше завдання Улиди полягає в тому, щоб терміново погасити борги перед виробниками зеленої електроенергії.
[Звертаємо увагу, що належна система корпоративного управління могла би забезпечити невтручання як політиків, так і олігархів у керівництво та діяльність держкомпанії, а також забезпечити врахування інтересів такого держпідприємства.
"Гарантований покупець" є некорпоратизованою компанією та функціонує в організаційно-правовій формі "державне унітарне підприємство". У свою чергу, не корпоратизовані держкомпанії значно поступається держкомпаніям, які функціонують в організаційно-правовій формі "акціонерне товариство" у вимогах до системи корпоративного управління. Зокрема, не корпоратизовані компанії не мають чіткого розмежування повноважень між органами управління, а також можливостей для створення належної системи внутрішнього контролю, наприклад, внутрішнього аудиту, комплаєнсу та управління ризиками. – SOE Weekly.]
15 листопада "Гарантований покупець" погасив 16,3 млрд грн боргів перед виробниками зеленої енергії, але ще 3 млрд грн, які мали бути відшкодовані компанії "ДТЕК" Ріната Ахметова, повернули на рахунки "Гарантованого покупця". У держкомпанії повідомили, що "Ощадбанк" повернув ці гроші "Гарантованому покупцю", щоб запобігти можливій розтраті коштів.
У компанії також додали, що наразі працює міжвідомча робоча група з перевірки купівлі-продажу електричної енергії "Гарантованим покупцем" та розрахунків з виробниками зеленої енергії. Виплата відповідних коштів буде здійснюватися за результатами перевірки.
У своїй власній заяві "ДТЕК" вимагав від "Гарантованого покупця", Ощадбанку", Кабміну та Офісу президента забезпечити оперативну виплату заборгованості та зазначив, що подальші затримки будуть розцінюватися як політичний і фінансовий тиск. В "ДТЕК" наголосили, що компанія готов захищати свої інтереси в судовому порядку.
Внутрішнє розслідування "Укрексімбанку" щодо нападу на журналістів програми "Схеми" завершено, результати будуть оголошені. Голова наглядової ради "Укрексімбанку" Оляна Гордієнко повідомила на своїй сторінці у Facebook, що офіційне розслідування нападу на журналістів "Схем", яке сталося 4 жовтня, завершено.
За словами Гордієнко, наглядова рада банку поставила перед розслідуванням чітке завдання: об’єктивно та всебічно дослідити обставини інциденту 4 жовтня, а також дати справедливу оцінку його наслідків. У свою чергу, 18 листопада наглядова рада банку мала під час свого засідання заслухати звіт про результати розслідування.
Гордієнко також зазначила, що про результати такого засідання наглядової ради буде повідомлено додатково.
Пізніше ЗМІ повідомили, що наглядова рада "Укрексімбанку" 18 листопада ознайомилася з результатами внутрішнього розслідування стосовно нападу на журналістів "Схем" та відхилила їх.
У повідомленні зазначається, що "не всі факти були адекватно досліджені і висновки по них, відповідно, неадекватні". Тому, наглядова рада банку ініціювала нове розслідування.
Разом із тим у повідомленні зазначено, внутрішній аудит самого кредиту в 60 мільйонів доларів, про який йшлося у розслідуванні, "задовольнив Наглядову раду", однак у фінустанові очікують на висновки незалежної forensic-компанії.
Заступник голови Національного банку Катерина Рожкова назвала події, що сталися в "Укрексімбанку" у зв'язку з нападом на журналістів, неприпустимі як з погляду професійних, так і морально-етичних стандартів. За словами Рожкової, ці події свідчать не лише про погане корпоративне управління в банку, зокрема корпоративну культуру, а і про неналежний рівень управління в цілому.
Звільнено члена правління "Ощадбанку". 19 листопада наглядова рада "Ощадбанку" припинила повноваження Олексія Волчкова як члена правління банку, відповідального за корпоративний бізнес. Волчков займав цю посаду менше року. Причини його звільнення невідомі.
Раніше Національний банк погодив кандидатуру Олексія Волчкова, який 25 лютого був призначений наглядовою радою "Ощадбанку" на посаду члена правління, відповідального за корпоративний бізнес.
Волчков має 27-річний досвід роботи у банківському секторі. Волчков працював у банку "Ажіо", обіймав посаду члена правління "Індекс Банку" та заступника голови правління "Каліон Банк Україна". Він також працював 9 років на посаді заступника голови правління з корпоративного бізнесу в ПУМБі.
Банки
"Укрексімбанк" надасть Запоріжжю кредит на 300 млн грн. "Укрексімбанк" та Запорізька міська рада підписали кредитний договір на 300 млн грн на строк до п'яти років.
За даними "Укрексімбанку", кошти підуть на розвиток транспорту, житла та інфраструктури міста, а також на оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств.
Член правління "Укрексімбанку" Михайло Медко розповів, що Запоріжжя вперше обирає "Укрексімбанк" партнером, хоча місто має великий досвід роботи на ринку запозичень.
[Немає інформації про конкретні проекти, які будуть профінансовані за допомогою цього кредиту. Тому поки не зрозуміло, чи відповідає цей кредит Основним напрямкам діяльності "Укрексімбанку" (затвердженим Кабінетом Міністрів як акціонером банку). Зокрема, за основними напрямками, "Укрексімбанк" має зосередитися на експортно-імпортних операціях з обмеженою присутністю в банківській роздрібній торгівлі. – SOE Weekly.]
В "Укрексімбанку" були застереження щодо видачі кредиту на 60 млн дол на купівлю Sky Mall. Департамент банківської безпеки та управління ризиками "Укрексімбанку" мав застереження щодо видачі валютного кредиту ($60 млн) на купівлю ТРЦ Sky Mall.
Відповідну інформацію повідоми член наглядової ради банку Юрій Терентьєв під час засідання Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 17 листопада.
Зокрема цей кредит був предметом розслідування програми "Схеми", в результаті якого стався інцидент з екс-головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером та журналістами "Схем".
Терентьєв повідомив членам парламентського комітету, що перший висновок служби безпеки банку для кредитного комітету банку, який ухвалив рішення про надання кредиту в розмірі 60 млн дол компаніям Сергія Брюховецького "Оптова Мережа" та "Славіан" на купівлю Sky Mall, містив певні застереження.
За словами Терентьєва, "Славіан" мав коротку кредитну історію, а тому оцінити ділову репутацію цієї компанії було важко. Друге питання полягало в тому, що щодо компанії була порушена кримінальна справа і, відповідно, всі обставини цієї кримінальної справи були зазначені як ризики.
Управління ризиками "Укрексімбанку" також поставило під сумнів питання до цієї транзакції щодо того, чи достатньо вжито заходів, щоб пересвідчитись, що Брюховецький є належним бенефіціарним власником, сказав Терентьєв. За його словами, усі ці питання вирішувалися "під час колегіального розгляду" на наступному засіданні кредитного комітету.
Терентьєв додав, що відносини між банком і компанією не порушують "ризикових нормативів, і не містять порушень".
Зазначається, що кредитна угода складалася з двох частин - рефінансування компанії "Оптова мережа" на 40 млн доларів з переведенням на "Укрексімбанк" права застави майнового комплексу Sky Mall та кредитування на 20 мільйонів доларів компанії "Славіан", яка набувала права попереднього власника.
Детальний огляд інциденту в "Укрексімбанку" та його аналізу з точки зору корпоративного управління можна переглянути тут.
Раніше журналісти "Схем" опублікували подробиці розслідування щодо "Укрексімбанку". Слідчі з’ясували, що банк надав кредит у розмірі 60 млн дол фірмам бізнесмена, який, згідно з опублікованими ЗМІ копіями документів, є одним із засновників компанії, що працює та сплачує податки в окупованій частині Донецького регіону.
Журналісти пояснили, що для отримання багатомільйонної позики від "Укрексімбанку" позичальники запропонували як заставу торговий центр Sky Mall у Києві. Хоча Sky Mall технічно був заставою, комерційною метою було придбання торгового центру.
Приватизація
Голова Фонду держмайна йде у відставку. За повідомленням ЕП, 18 листопада Дмитро Сенниченко заявив, що йде відставку з посади голови Фонду державного майна України (ФДМУ).
Також, у повідомленні, що Сенниченко вже надіслав заяву про свою відставку до Верховної Ради. Наразі відсутня інформація, коли Верховна Рада збирається голосувати за відставку Сенниченка з посади.
ЕП також повідомило, що однією з причин відставки Сенниченка стала суперечлива приватизація "Першого Київського машинобудівного заводу" (відомого як "Більшовик").
Сенниченко заявив, що його звільнення було його особистим рішенням і не має нічого спільного з приватизацією Більшовика. Він пояснив, що за ці два роки він вже встиг виконати свої цілі в ФДМУ.
[В публічному просторі відсутня інформація щодо подальших кар’єрних планів Сенниченка, а також щодо можливого наступника чи виконувача обов’язків голови ФДМУ.
Крім того, 17 листопада, за день до того, як Сенниченко заявив про свою відставку, його перший заступник Денис Кудін пішов з посади у ФДМУ та був призначений першим заступником міністра економіки. Це може свідчити про те, що українська влада схвалює роботу колишнього керівництва ФДМУ. Нам невідомо про наявність оцінки результатів роботи Сенниченка з боку влади . - SOE Weekly.]
Сенниченко був призначений головою ФДМУ у вересні 2019 року.
Під час перебування Сенниченка на посаді голови ФДМУ, у 2020 році було проведено 419 аукціонів, при цьому дохід держави від приватизації склав 2,5 млрд грн. З початку 2021 року ФДМУ провів понад 1500 аукціонів загальною вартістю 2,2 млрд грн.
Також, впродовж перебування Сенниченка на посаді голови ФДМУ, більше року (з березня 2020 року по квітень 2021 року) велика приватизація була заблокована парламентом, нібито через ситуацію з Covid-19.
Заборона на приватизацію об'єктів великої приватизації була знята лише 29 квітня 2021 року Законом України № 4543.
У 2020 році Сенниченку запропонували щонайменше три хабарі. Від усіх трьох він відмовився та повідомив правоохоронні органи.
[Новітня історія приватизації в Україні показала, що прозорість є необхідною, але не достатньою умовою успішної приватизації. Реформи, необхідні для успішної приватизації, мають також забезпечити:
- підвищення інституційної спроможності ФДМУ, включаючи здатність Фонду вести судові позови щодо захисту прав власності держави та виплачувати конкурентоспроможну заробітну плату, необхідну для найму кваліфікованого персоналу;
- подолання саботажу при передачі нестратегічних держпідприємств від профільних міністерств та інших суб’єктів власності до ФДМУ для приватизації;
- реформування судової системи для захисту прав держави як власника та прав потенційних інвесторів.
У свою чергу, проста заміна головки ФДМУ не вирішить всіх цих проблем. – SOE Weekly].
Антимонопольний комітет не надав дозвіл, необхідний для завершення приватизації "Більшовика". Антимонопольний комітет залишив без розгляду заяву ТОВ "Дженерал комерс", пов’язаного з Василем Хмельницьким, про концентрацію суб’єктів господарювання.
АМКУ встановив, що подана заява не відповідає вимогам Положення про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу АМКУ на концентрацію суб’єктів господарювання. У свою чергу, ТОВ "Дженерал комерс" може повторно подати заяву.
У цьому ж повідомленні АМКУ повідомив, що розслідування можливої змови під час приватизаційного аукціону триває.
27 жовтня Фонд державного майна продав "Перший Київський машинобудівний завод" на приватизаційному аукціоні за 1,429 млрд грн. У ФДМУ повідомили, що активом зацікавилися 15 потенційних покупців. Проте в аукціоні взяли участь лише три компанії, і лише дві з них зробили ставки. Різні ЗМІ припускають, що офіційні учасники аукціону могли вступити в змову на торгах.
Раніше, ми повідомляли, що Антимонопольний комітет розпочав дослідження щодо наявності або відсутності ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції у діях учасників аукціону з продажу пакета акцій АТ "Більшовик" у Києві.
[Якість та результати розслідування АМКУ можуть вплинути на конкуренцію на майбутніх приватизаційних аукціонах, оскільки це може зменшити/підвищити стимули до змов на таких аукціонах. Якщо АМКУ встановить, що змова мала місце, Комітет повинен чітко повідомити, яким чином був досягнутий цей висновок, та вжити відповідних дій, щоб запобігти змові в майбутньому. Якщо АМКУ встановить, що змови не було, він також має чітко повідомити, яким чином було досягнуто такого висновку. – SOE Weekly.]
Фонд держмайна просить Кабмін негайно запропонувати додаткові гарантії переможцю конкурсу по "ОГКХ". Фонд державного майна запропонував Кабміну надати додаткові гарантії під час продажу "Об’єднаної хімічно-гірничодобувної компанії", аукціон з приватизації якої заплановано на 20 грудня. ФДМУ направив до Кабміну проект розпорядження з відповідним проханням.
За словами Дмитра Сенниченка, ФДМУ отримав запити від кількох авторитетних міжнародних компаній, які готові брати участь в аукціоні. Проте їхня участь залежить від того, чи надасть український уряд такі гарантії інвесторам.
Сенниченко зазначив, що рішення має бути прийняте швидко, оскільки термін подачі заявок на аукціон закінчується 10 грудня. Він додав, що 29 компаній, зацікавлених в приватизації "ОГХК", підписали з ФДМУ договори про конфіденційність. Серед них 16 іноземних компаній.
Аукціон з приватизації "ОГХК" мав відбутися 31 серпня 2021 року. Фонд держмайна прийняв рішення про скасування приватизаційного аукціону АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", який мав відбутись 31 серпня, оскільки після перевірки отриманих заявок до торгів може бути допущено тільки одного учасника.
На своєму засіданні 30 серпня Аукціонна комісія ФДМУ визначила 29 жовтня новою датою приватизаційного аукціону АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".
Раніше Фонд держмайна скасував аукціон з приватизації "Об’єднаної хімічно-гірничодобувної компанії". У ФДМУ пояснили, що отримали лише дві заявки на аукціон, одна з яких не відповідала вимогам. Тоді, Аукціонна комісія призначила нову дату аукціону на 20 грудня.
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