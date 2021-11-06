Голова енергоспівтовариства не бачить потреби в "МГУ", АМКУ перевірить продаж Більшовика: підсумки тижня для ДП

Корпоративне управління

Голова Енергетичного співтовариства не бачить потреби в МГУ. За словами Янеза Копача, директора Секретаріату Європейського енергетичного співтовариства, АТ "Магістральні газопроводи України" виконало свою функцію власника ТОВ "Оператора газотранспортної системи України" і тепер може бути ліквідовано. Таку думку Копач висловив під час Українського газового інвестиційного конгресу, який проходив у Києві 20-21 жовтня.

У свою чергу ЗМІ, посилаючись на джерело в Міністерстві енергетики, стверджують, що "ОГТСУ" перейде під прямий контроль Міненерго. Наразі Міненерго здійснює управління "МГУ", яке виступає єдиним учасником "ОГТСУ". Джерело повідомило ЗМІ, що для цього не потрібно ухвалювати закон, оскільки основним завданням "МГУ" було підписання договору купівлі-продажу акцій [з "Укртрансгазом", який продає "ОГТСУ" – SOE Weekly], щоб "ОГТСУ" можна було відокремити від "Нафтогазу".

[Звертаємо увагу, що оскільки держава володіє "ОГТСУ" не напряму, а через "МГУ", то до "ОГТСУ" в повній мірі не застосовується законодавчі вимоги у сфері корпоративного управління, які притаманні іншим підприємствам державного сектору.

Окрім того, організаційно-правовою формою "ОГТСУ" є "товариство з обмеженою відповідальністю", а не "акціонерне товариство". Отже, до "ОГТСУ" не застосовуються також і положення Закону України "Про акціонерні товариства".

Таким чином, з метою забезпечення відповідності найкращим практикам корпоративного управління, "ОГТСУ" має бути перетворено на акціонерне товариство та перейти в пряме володіння державою. – SOE Weekly.]

Міністерство економіки звільнило керівника та наглядову раду "Експортно-кредитного агентства". Перед тим, як 3 листопада Міністр економіки Олексій Любченко подав у відставку, він припинив повноваження п’яти членів наглядової ради "Експортно-кредитного агентства" та голови правління Руслана Гашева.

За даними Мінекономіки, причиною такого рішення стала вкрай незадовільна діяльність компанії та відсутність реакції з боку членів наглядової ради. За інформацією міністерства, Гашев не вжив жодних заходів для стимулювання українського експорту.

Зазначається, що за дев’ять місяців 2021 року "ЕКА" уклала лише чотири договори страхування та отримала лише 116 тис грн доходу. Натомість витрати компанії за цей час досягли 19,5 млн грн.

Міністерство також посилається на порушення Керівних принципів ОЕСР під час призначення Гашева головою правління. Зокрема, конкурсний відбір для призначення членів наглядової ради компанії завершився 31 січня 2021 року [напевно мається на увазі, що наглядова рада мала обрати та призначити голову правління "ЕКА" – SOE Weekly].

Проте, саме Мінекономіки своїм наказом від 4 березня 2021 року призначив Гашева. [Тоді міністром економіки був Ігор Петрашко. – SOE Weekly.]

Зараз Міністерство готує оголошення про конкурсний відбір кандидатів у наглядову раду "ЕКА".

[Звертаємо увагу, що згідно із чинним законодавством, у випадку такої компанії як "ЕКА", повноваження призначати та звільняти голову та членів правління покладаються виключно на наглядову раду. Таким чином, Мінекономіки, швидше за все, не мав законного права приймати таке рішення замість наглядової ради. – SOE Weekly.]