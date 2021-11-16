ГарПок виплатив мільярдні борги "зеленим" виробникам, але не всім

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ДП "Гарантований Покупець" 15 листопада виплатило 16,3 млрд грн боргів перед зеленою генерацією, проте ще 3 млрд грн не отримав ДТЕК Ріната Ахметова.

Про це йдеться у статті журналіста ЕП Миколи Топалова.

Раніше оператор системи передачі "Укренерго" випустив єврооблігації на суму 825 млн доларів та згодом конвертував їх у 19,3 млрд грн для переказу "ГарПоку".

Ці кошти мають цільове призначення, а саме – мають бути використані виключно на погашення боргів держави перед виробниками зеленої електроенергії.

У понеділок, 15 листопада, 16,3 млрд грн були перераховані на рахунки "зелених". За даними ЕП, "Гарантований покупець" розрахувався з усіма виробниками, крім ДТЕКу. Борг перед компанією Ріната Ахметова становить близько 3,4 млрд гривень.

Та зрештою ДТЕК отримає всі кошти, оскільки вони мають цільове призначення.

Читайте більше у статті: Зеленський проти Ахметова: хто виграв бій за мільярди виробникам "зеленої" електроенергії

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів України зібрався на позачергове засідання у суботу 13 листопада та звільнив з посади директора державного підприємства "Гарантований покупець" Костянтина Петриковця. В.о. "ГП" став Вадим Улида.

Ексочільник підприємства вважає причиною звільнення відмову виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо розрахунків виробниками електроенергії з відновлюваних джерел. А саме, блокувати виплати ДТЕКу. За даними ЕП, Петриковець підписав відповідне платіжне доручення.

У міністерстві енергетики заявляють про іншу причину звільнення – епізод щодо продажу у липні електроенергії за низькими цінами трейдерам Ігоря Коломойського та Ріната Ахметова, що могло нанести збитків у 600 млн грн.

На листопад 2021 року загальна сума боргу перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел перевищувала 25 млрд гривень.

Економічна правда