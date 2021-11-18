Офіційно: Сенниченко йде з посади голови Фонду держмайна

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Дмитро Сенниченко офіційно заявив, що йде з посади голови Фонду державного майна.

Про це він розповів на пресконференції.

Раніше повідомлялося, що Сенниченко подав заяву про звільнення з посади за власним бажанням.

За даними ЕП, однією з причин стала приватизація "Більшовика" у Києві, що пройшла за меншою ціною, ніж очікувалося. Крім того, на торги прийшли лише 3 учасники.

Сам Сенниченко таку тезу відхилив і заявив, що відставка є його особистим рішенням. Він пояснив, що виконав усі свої плани на два роки у Фонді, а тому "час рухатися далі".

ЕП розповідала, що низка компаній змовилися, аби вигідно отримати ділянку неподалік центру столиці. Зараз ці дані перевіряє Антимонопольний комітет.

За відставку потрібно проголосувати у Верховній Раді. Сенниченко зазначив, що заяву вже зареєстрував, але коли очікувати на розгляд у залі – не знає.

Читайте більше про приватизацію ПКМЗ у статті Олександра Колесніченка та Дани Гордійчук: Приватизація за сім хвилин. Як Хмельницький та Черновецький "розіграли" "Більшовик"

Нагадаємо:

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Економічна правда