ГарПок тимчасово очолив заступник міністра енергетики у 2014 році

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"Гарантований покупець" тимчасово очолив Вадим Улида, який у 2014 році працював заступником міністра енергетики Юрія Продана.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Улиду призначили на позачерговому засіданні Кабміну 13 листопада, одразу після звільнення з посади Костянтина Петриковця.

Першим завданням йому поставлено терміново виплатити борги виробникам "зеленої" електроенергії, заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Він додав, що кошти від продажу єврооблігацій Укренерго спрямують виключно на погашення "зелених" боргів.

Також сьогодні на засіданні уряду Міненерго ініціюватиме створення міжвідомчої комісії для аналізу роботи держпідприємства у сфері продажу електроенергії.

Раніше у відомстві звинуватили Петриковця у можливому завданні збитків підприємству внаслідок продажу значного обсягу електроенергії за заниженими цінами окремим фінансово-промисловим групам.

Улида був заступником міністра енергетики Юрія Продана у 2014 році. Його звільнили за надання дозволу на імпорт електроенергії з РФ двом компаніям: "ДТЕК" та "Енергомережа".

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів України зібрався на позачергове засідання у суботу 13 листопада та звільнив з посади директора державного підприємства "Гарантований покупець" Костянтина Петриковця.

Ексочільник підприємства вбачає причиною звільнення відмову виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо розрахунків виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.

Для цього Укренерго випустив єврооблігації обсягом 825 мільйонів доларів та конвертував їх у гривню, аби переказати Гарантованому покупцеві 19,3 млрд грн на борги.

Виробники енергії з відновлюваних джерел енергії заявили, що за підсумками першого кварталу уряд виконав свої зобов’язання за Меморандумом менш як на половину, а виплати надходять не усім виробникам через судові процеси.

За умовами Меморандуму між урядом та виробниками енергії з ВДЕ, останні мали отримати оплату 40% заборгованості або 8,96 млрд грн у 4 кварталі 2020 року. Решта 60% заборгованості має бути сплачена рівними частинами цьогоріч по 15% або 3,36 млрд грн щоквартально. Таким чином, станом на 31 березня виробники ВДЕ мали отримати 12,32 млрд грн або 55% заборгованості.

Економічна правда



