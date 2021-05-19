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Ощадбанку погодили нового члена правління

Середа, 19 травня 2021, 19:55
 

Національний банк погодив кандидатуру Олексія Волчкова, який 25 лютого був призначений наглядовою радою Ощадбанку на посаду члена правління, відповідального за корпоративний бізнес.

Про це заявили ЕП в пресслужбі Ощадбанку.

Вищу освіту Волчков здобув у Київському політехнічному інституті. Він також має ступінь МВА Києво-Могилянської бізнес-школи. Загальний стаж роботи в банківський сфері – 27 років.

Волчков працював у банку Ажіо, обіймав посаду члена правління Індекс банку та заступника голови правління Каліон Банк Україна. 9 років працював на посаді заступника голови правління з корпоративного бізнесу Першого українського міжнародного банку.

"Головними завданнями Волчкова на новій посаді будуть зміцнення позицій Ощадбанку в обслуговуванні корпоративних клієнтів та збільшення частки приватних компаній у портфелі корпоративного бізнесу", – йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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