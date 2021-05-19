Ощадбанку погодили нового члена правління
Національний банк погодив кандидатуру Олексія Волчкова, який 25 лютого був призначений наглядовою радою Ощадбанку на посаду члена правління, відповідального за корпоративний бізнес.
Про це заявили ЕП в пресслужбі Ощадбанку.
Вищу освіту Волчков здобув у Київському політехнічному інституті. Він також має ступінь МВА Києво-Могилянської бізнес-школи. Загальний стаж роботи в банківський сфері – 27 років.
Волчков працював у банку Ажіо, обіймав посаду члена правління Індекс банку та заступника голови правління Каліон Банк Україна. 9 років працював на посаді заступника голови правління з корпоративного бізнесу Першого українського міжнародного банку.
"Головними завданнями Волчкова на новій посаді будуть зміцнення позицій Ощадбанку в обслуговуванні корпоративних клієнтів та збільшення частки приватних компаній у портфелі корпоративного бізнесу", – йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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