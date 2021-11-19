В "Укрексімбанку" кажуть, що мали застереження по видачі 60 млн доларів кредиту на купівлю Sky Mall

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У департаменту банківскої безпеки і управління ризиків державного "Укрексімбанку" були застереження щодо видачі валютного кредиту (60 млн дол) на купівлю ТРЦ Sky Mall напередодні ухвалення рішення банку.

Про це під час засідання фінансового Комітету ВР розповів член наглядової ради банку Юрій Терентьєв, повідомляє "Радіо Свобода".

Журналісти нагадують, що саме цей кредит був предметом розслідуваня "Схем", а запитання про нього викликали агресивну реакцію керівника банку Євгена Мецгера, яка переросла в напад на журналістів.

"Розслідування журналістів виявило, що позичальник - бізнесмен Сергій Брюховецький - є власником компанії на окупованій території у Горлівці, зареєстрованій за законодавством окупантів, яка веде там господарську діяльність і, сплачуючи податки, фінансує угруповання "ДНР", - нагадує видання.

Юрій Терентьєв 17 листопада повідомив членам Комітету ВР, що перший висновок служби безпеки банку для кредитного комітету, який ухвалював рішення про видачу кредиту в 60 млн дол компаніям Брюховецького "Оптова мережа" і "Славіан" на купівлю столичного ТРЦ Sky Mall, містив певні застереження.

"Підприємство "Славіан" має невелику кредитну історію, тобто, важко оцінити ділову репутацію цього підприємства... Другим питанням було те, що існувала кримінальна справа і, відповідно, всі обставини, пов’язані з цією кримінальною справою, були зазначені як ризики.

Управління ризиків також ставило питання до цієї транзакції щодо того, чи достатньо вжито заходів, щоб пересвідчитись, що пан Брюховецький є належним бенефіціарним власником", - розповів Терентьєв.

За його словами, при наступному розгляді на кредитному комітеті "в ході колегіального розгляду усі ці питання були зняті".

"Якщо дивитися на відносини між банком і підприємством суто формально, то вони не порушують ані будь-які ризикові нормативи, ані не містять ніяких... порушень", - додав Терентьєв.

Зазначаєься, що кредитна угода складалася з двох частин - рефінансування компанії "Оптова мережа" на 40 млн доларів з переведенням на "Укрексімбанк" права застави майнового комплексу Sky Mall та кредитування на 20 мільйонів доларів компанії "Славіан", яка набувала права попереднього власника.

Наразі, як пояснив Терентьєв, борг обслуговується, покриття кредиту складає 150%.

Він нагадав, що 3 листопада, вже після виходу журналістського розслідування, Сергій Брюховецький приходив на позачергове засідання наглядової ради банку.

Брюховецький заперечив будь-які зв’язки з угрупованням "ДНР" і заявив, що покинув окуповані території ще в 2014 році через свою публічну проукраїнську позицію і не має юридичної можливості вийти з горлівської компанії "Спецреммаш", де досі має частку в 16,67%, та впливати на її діяльність.

"Брюховецький також стверджував, що відтоді жодного разу не перетинав лінію розмежування і заперечує, що отримує кошти від діяльності підприємства чи фінансує угруповання "ДНР", - цитує видання Терентьєва.

Банкір додав, що для перевірки тверджень Брюховецького "Укрексімбанк" укладе угоду з forensic-компанією, яка має провести додаткове розслідування.

Нагадуємо:

Наглядова рада державного Укрексімбанку заявила про поглиблену перевірку кредитної угоди, за якою компанії бізнесмена, котрий сплачує податки угрупованню "ДНР", отримали 60 млн дол під заставу київського ТРЦ Sky Mall.

Поновлених раніше нападників на журналістів "Схем" Ігоря Тельбізова та Олега Осіпова звільнили із займаних посад.

Директор департаменту банківської безпеки державного "Укрексімбанку" Ігор Тельбізов, якого відновили на посаді після нападу на журналістів "Схем" повернувся на роботу під аплодисменти працівників фінустанови.

Повернення до виконання своїх обов'язків нападників на журналістів програми "Схеми" - Ігоря Тельбізова та Олега Осіпова - не є справедливим, хоча і може відповідати чинному законодавству, заявила голова наглядової ради банку.

Володимира Пікалова звільнили з посади в Укрексімбанку, водночас ще двох підозрюваних у кримінальному провадженні поновили.

4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо, а згодом відновили й відео.

В "Укрексімбанку" заявили, що у квітні 2021 року видали кредит у сумі 60 млн дол на купівлю ТРЦ Sky Mall - саме про цей кредит питали журналісти "Схем" під час інтерв'ю, яке завершилось нападом на журналістів.

Згодом Мецгеру, та ще трьом посадовцям, причетним до нападу, було вручено підозри.

7 жовтня журналісти "Схем" оприлюднили розслідування щодо державного Укрексімбанку, у приміщенні якого днями напали на знімальну групу. Також журналісти показали запитання, через які у них забрали камери й намагалися видалити інтерв’ю.

11 жовтня суд відправив відстороненого голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера та директора департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимира Пікалова під нічний домашній арешт у справі щодо перешкоджання роботі журналістів програми "Схеми".

Відсторонений голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер після скандалу з нападом на журналістів програми "Схеми" написав заяву про звільнення за власним бажанням.