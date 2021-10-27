Київський "Більшовик" пішов "з молотка" за 1,4 мільярда

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АТ "Перший київський машинобудівний завод" продали на аукціоні за 1,429 млрд грн – його власником стане пов'язана із групою UFuture Василя Хмельницького компанія.

Приватизаційний аукціон 100% статутного капіталу "Більшовика" відбувся 27 жовтня.

Крок аукціону становив 20 млн грн. Відбулося зростання ціни у два кроки на 40 млн грн зі стартових 1,389 млрд грн.

У торгах АТ "ПКМЗ" переміг ТОВ "Дженерал Комерс". Компанія зареєстрована у 2018 році у Києві, статутний капітал становить 4 тисячі грн. За даними YouControl, компанія займається неспеціалізованою оптовою торгівлею.

"Дженерал Комерс" пов'язана із групою UFuture Василя Хмельницького та Андрія Іванова.

Засновники – Володимир Долгополов, АТ "ЗНВКІФ "Ларам Систем" та "АБ Пілар Холдінгз Лімітед" (Кіпр). Директор – Ігор Хижняк.

Долгополов також є співзасновником ТОВ "КУА ЮДП Ессет Менеджмент".

Завод "Більшовик" заснований наприкінці 19 століття, виробляв устаткування для цукроварень. В останні роки ПКМЗ накопичив борги на майже 500 млн грн, а щороку в середньому приносить збитку на 20 млн грн.

Головний актив "ПКМЗ" – 36 га землі у Києві неподалік станції метро "Шулявська". Раніше топменеджери девелоперської компанії SAGA Development оцінювали земельну ділянку заводу в 120-150 млн доларів (3,2–4 млрд грн).

Тепер "Дженерал комерс" має 10 днів на підписання договору, а також 30 днів для сплати суми та отримання схвалення Антимонопольного комітету. Після цього 100% акцій перейдуть на рахунок покупця.

Більше про те, як відбувалася перша велика приватизація з середини нульових, читайте незабаром на Економічній правді.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів затвердив умови продажу державного пакета акцій (100% статутного капіталу) АТ "Перший київський машинобудівний завод" (завод "Більшовик") в Києві на аукціоні зі стартовою ціною в 1,389 млрд грн.

У Фонді держмайна заявляють, що рішення Верховного сужу щодо щодо незаконного відчуження 5 нежитлових будівель на території АТ "ПКМЗ" (заводу "Більшовик") набрало законної сили і не може бути оскарженим.

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Дана Гордійчук, Олександр Колесніченко ЕП