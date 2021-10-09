Тверезий аналіз ситуації в "Укрексімбанку": підсумки тижня для ДП

Корпоративне управління

Тверезий аналіз cитуації в "Укрексімбанку". Наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила Євгена Мецгера від виконання обов'язків голови правління на час проведення внутрішнього розслідування банку інциденту, пов’язаного із нападом на журналістів.

Інцидент. 4 жовтня, у державному "Укрексімбанку" на журналістів програми "Схеми" скоїли напад та намагались видалити відзнятий ними матеріал. Інцидент стався у кабінеті голови правління банку, Євгена Мецгера, під час запису із ним інтерв’ю.

Журналісти пояснили такі дій тим, що Мецгеру не сподобалось одне з заданих йому питань, після чого він наказав своїм охоронцям вилучити камери та видалити запис.

Наступного дня, прес-служба "Укрексімбанку" у відповідь на заяви журналістів звинуватила їх у спробі отримати інформацію з обмеженим доступом (а саме, банківську таємницю), та наголосили, що повідомить про їх дії в поліцію.

Журналісти також повідомили, що працівники банку застосували силу до оператора та вилучили дві камери та картки запису. Пізніше "Схемам" вдалося відновити та опублікувати видалені записи.

В результаті, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом можливого перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. 7 жовтня Мецгеру та директору департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимиру Пікалову були вручені підозри.

Пізніше у своїх декількох публічних заявах Метцгер визнав, що його дії були неприпустимими та вибачився перед журналістами.

Реакція наглядової ради. На своєму позачерговому засіданні наглядова рада "Укрексімбанку" вирішила відсторонити Мецгера від посади голови правління на час розслідування. Виконуючим обов’язки голови правління банку призначили Сергія Єрмакова. Мецгер також оголосив про тимчасове складення своїх повноважень, а також вибачився перед журналістами.

Пізніше голова наглядової ради "Укрексімбанку" Оляна Гордієнко скликала термінову прес-конференцію, щоб прокоментувати ситуацію та пояснити дії, які вжив та планує вжити банк. Гордієнко підкреслила, що наглядова рада ухвалила рішення про відсторонення Мецгера (без збереження заробітної плати та без фізичного виконання посадових обов'язків) самостійно, без запиту з боку правоохоронних органів.

Голова наглядової ради "Укрексімбанку" додала, що Мецгера відсторонили до закінчення внутрішнього розслідування, яке планують завершити до 8 жовтня.

У свою чергу, наслідком розслідування може бути припинення повноважень Мецгера, якщо відповідна рекомендація надійде від комісії з етики. Також, Мецгер може подати заяву про звільнення за власним бажанням, однак Гордієнко зазначила, що відповідна заява не находила.

Під час прес-конференції Гордієнко заявила, що, якщо наглядова рада не зможе "впоратися з цим скандалом", то вона як її голова буде розглядати питання своєї відставки. Вона також вибачилася "за моральну та іншу шкоду", завдану журналістам. І запевнила, що банк вестиме відкриту медійну політику.

Голова наглядової ради також зазначила, що якщо Мецгера звільнити зараз [без обґрунтованих підстав, таких як висновки внутрішнього розслідування або рішення суду - SOE Weekly], то банк буде вымушений виплатити вихідну допомогу у розмірі не менше чим його середньомісячна заробітна плата за 6 місяців.

[З точки зору корпоративного управління, цю подію слід розглядати в контексті системи управління ризиками. В даному випадку це є комплаєнс ризиком, оскільки завдано шкоди діловій репутації "Укрексімбанку" через порушення його головою правління правил корпоративної етики, а також можливим порушенням законодавства (має бути встановлено в судовому порядку).

Згідно з передовою практикою та вимог банківського законодавства питанннями, пов’язаними з дотриманням посадовими особами банку етичних правил поведінки має опікуватись наглядова рада. Для цього наглядова рада має комітет з питань етики, комплаєнс офіцера та інші інструменти, необхідні для розслідування таких випадків.

Звертаємо увагу, що основною метою системи управління ризиками є запобігання ризику та мінімізація його негативних наслідків, а не саме по собі покарання особи, дії якої призвели до настання відповідного ризику.

Таким чином, за результатами проведення внутрішнього розслідування, окрім встановлення очевидного факту порушення голови правління правил етики, наглядова рада "Укрексімбанку" має:

Встановити перелік усіх негативних наслідків, які зазнав банк в результаті цього інциденту.

Затвердити план дій, які необхідно вжити банку з метою мінімізації цих наслідків. Зокрема, такі дії можуть включати: (а) роз'яснювальну роботу з громадськістю щодо кредиту, розслідуванного "Схемами", (б) проведення незалежного аудиту щодо умов цього кредиту, (в) якщо внаслідок дій голови правління ділова репутація банку продовжуватиме зазнавати шкоди, то наглядовій раді слід розглянути питання щодо звільнення голови правління банку.

Затвердити перелік дій, які слід вжити банку для запобігання настанню таких ризиків у майбутньому.

Наголошуємо, що саме лише звільнення голови правління може не вирішити всіх негативних наслідків, а тому не може бути єдиною метою наглядової ради.

Окремо відзначимо, що інцидент, ймовірно, вийде за межі суто системи корпоративного управління і потрапить в сферу кримінального правосуддя. Якщо ж суд визнає, що дії Мецгера є кримінальним порушенням, то НБУ як регулятор має розглянути питання щодо застосуваня вимоги про зміну керівника "Укрексімбанку" через наявність у нього ознак небездоганної ділової репутації. - SOE Weekly.]

Звернення депутатів. Ірина Геращенко, народний депутат повідомила на своїй сторінці у Facebook, що депутати трьох фракцій ("Європейська Солідарність" "Голос" та "Батьківщина") звернулися до Кабміну з вимогою звільнити Мецгера з посади голову правління "Укрексімбанку", а також припинити повноваження наглядової ради банку.

[Згідно із законодавством, Кабінет Міністрів не має повноважень звільняти голову правління державного банку. Ці повноваження належать до виключної компетенції наглядової ради. Крім того, Кабмін може прийняти рішення про припинення повноважень членів наглядової ради державного банку лише на основі вичерпного переліку підстав.

Це відповідає кращій практиці корпоративного управління і має на меті захистити державні банки від політичного втручання, у тому числі з боку парламенту. У свою чергу, даний інцидент не є підставою для дострокового звільнення членів наглядової ради "Укрексімбанку".

У цьому контексті вимоги членів парламенту до Кабміну не можуть мати практичного застосування для вирішення цієї ситуації та, схоже, мають виключно популістський характер.

Наглядова рада "Укрексімбанку" повинна спочатку провести розслідування інциденту, а потім вжити необхідних заходів для захисту банку від негативних наслідків, що виникли внаслідок дій Мецгера. У зв'язку з цим, рішення наглядової ради призупинити виконання обов’язків Мецгера на посаді голови правління на час розслідування інциденту є адекватними даній ситуації. - SOE Weekly.]

Кредит, через який стався інцидент з Мецгером. Журналісти "Схем" опублікували подробиці розслідування щодо "Укрексімбанку". Слідчі з’ясували, що банк надав кредит у розмірі 60 млн дол фірмам бізнесмена, який, згідно з опублікованими ЗМІ копіями документів, є одним із засновників компанії, що працює та сплачує податки в окупованій частині Донецького регіону.

У свою чергу, голова наглядової ради "Укрексімбанку", Оляна Гордієнко, заявила ЗМІ, що це не так.

[Відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", активи, пов'язані з тероризмом та його фінансування, повинні перевірятися банками (фінасовий моніторинг). Дотримання банками вимог фінансового моніторингу контролюється Національним банком України (НБУ) як регулятором. У зв'язку з цим НБУ може перевірити цей кредит на предмет його відповідності вимогам фінансового моніторингу та підтвердити чи спростувати інформацію "Схем". - SOE Weekly.]

Журналісти пояснили, що для отримання багатомільйонної позики від "Укрексімбанку" позичальники запропонували як заставу торговий центр Sky Mall у Києві. Хоча Sky Mall технічно був заставою, комерційною метою було придбання торгового центру.

[Незрозуміло, наскільки надання великої позики на придбання торгового центру відповідає основним напрямкам діяльності "Укрексімбанку" (затвердженими Кабміном як акціонером банку). Зокрема, відповідно до основних напрямків, "Укрексімбанк" повинен зосередитися на експортно-імпортних операціях.

Позика на придбання торгового центру - це стандартний банківський продукт, який можна отримати у приватних банках. Це не створює жодної унікальної цінності для суспільства, що свідчить про те, що держава не має обґрунтування володіння банками, орієнтованими на надання таких продуктів. Крім державної власності, кошти "Укрексімбанку" частково складаються з грошей платників податків, які використовуються для рекапіталізації банку.

Нам невідомо, чи відповідний позичальник звертався до приватних банків за отриманням цього кредиту, і якими були результати цих переговорів. "Схеми" не опублікували умови кредиту, а отже, поки що неможливо зробити висновок, чи надавав "Укрексімбанк" позику на ринкових умовах.

Показники діяльності "Укрексімбанку". Як ми раніше повідомляли, "Укрексімбанк" був єдиним державним банком, який зазнав збитків у 2020 році. Тоді збиток банку становив 5,59 млрд грн, що зробило його найбільшим збитком серед усіх українських банків.

Однак у 2021 році ця негативна тенденція почала змінюватися, вперше за багато років. Як ми повідомляли раніше, "Укрексімбанк" отримав прибуток у розмірі 1,12 млрд грн у першій половині 2021 року.

У "МГУ" призначили наглядову раду. Міненерго призначило до наглядової ради "Магістральні газопроводи України" ("МГУ") 5 нових членів.

Як повідомляє Міненерго, незалежні члени (Ян Чадам, Уберт Беттонвіль, Ірина Марушко) та представники держави (Тетяна Федорова і Віктор Пинзеник), були призначені терміном на 3 роки, починаючи з 5 жовтня.

За даними ЕП, Уберт Беттонвіль раніше працював у бельгійській компанії "Fluxys" та британському "Interconnector", Ірина Марушко - незалежний юрист, а Ян Чадам є колишнім генерального директора польської "Gaz-System". Тетяна Федорова раніше працювала членом правління "Укртрансгазу".

Ян Чадам став єдиним незалежним членом, якого було переобрано до наглядової ради "МГУ". Вперше його було призначено у 2018 році. Також у 2019 році до наглядової ради компанії вже перепризначався Віктор Пинзеник, у якості представника держави.