Независимые члены НАК вновь уходят в отставку, открытая зарплата руководителей госпредприятий: итоги недели для ГП

Корпоративное управление

Шмигаль доручив оголосити конкурс з відбору 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу". Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив першому віце-прем'єру - міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня забезпечити оголошення конкурсу щодо відбору 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".

У своєму Telegram, Шмигаль написав, що дав таке доручення "з метою виконання рішення РНБО "Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері", уведеного в дію Указом Президента України. За словами Шмигаля, уряд засвідчує незмінність своєї позиції та прихильність до впровадження стандартів ОЕСР з питань корпоративного управління.

За його словами, конкурс має закінчитися у листопаді 2021 року, щоб у нового складу наглядової ради було достатньо часу визначитися з вимогами до кандидата на посаду голови правління та провести конкурс на його обрання не пізніше ніж до 1 травня 2022 року.

Як повідомляє ЕП, три незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена та Клер Споттісвуд 7 вересня подали заяви про припинення своїх повноважень. Напередодні Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував конкурс на посади незалежних членів наглядової ради.

Пізніше, за повідомленням ЗМІ, незалежні члени наглядової ради пояснили своє рішення про дострокове припинення повноважень відсутністю взаєморозуміння з правлінням компанії, у зв'язку з чим вони не можуть більше "забезпечувати належну роботу членів правління".

[З повідомлення незрозуміло, чим саме зумовлено та в чому саме виражено відсутність взаєморозуміння незалежних членів наглядової ради з правлінням "Нафтогазу". Звертаємо увагу, що правління є колегіальним органом, рішення якого приймаються більшістю голосів членів правління.

При цьому, всіх членів правління, крім Юрія Вітренка, було обрано або узгоджено наглядовою радою "Нафтогазу", до складу якої входили діючі незалежні члени наглядової ради. Відповідно, з повідомлення залишається незрозумілим, чому ті не можуть більше "забезпечувати належну роботу членів правління". – SOE Weekly.]

Згідно з листом до Дениса Шмигаля, який є у розпорядженні ЕП, незалежні члени не отримали жодних практичних пропозицій щодо досягнення компромісу за підсумками зустрічей з головою правління 6 та 7 вересня.

Під час брифінгу Споттісвуд зазначила, що: "Відбувалися якісь засідання, ми не отримували жодних документів. Ми фактично ставимо якісь запитання, на які не отримуємо відповіді".

Вона додала, що вони занепокоєні щодо майбутнього компанії та її фінансового стану. Вони також зазначила, що інвестиції не можливі, тому що голова правління, Юрій Вітренко не дозволяє їх робити, та компанія перебуває наче в замороженому стані.

[У разі якщо незалежні члени наглядової ради занепокоєні фінансовим станом компанії, то незрозуміло чим було обґрунтовано рішення наглядової ради двомісячної давнини, яким вона позитивно оцінила досягнення членів правління за першу половину 2021 року, а також пропонувала встановити їм премії загальною сумою у 126 млн грн. – SOE Weekly.]

Незалежні члени наглядової ради продовжать виконувати свої обов’язки ще два тижні, до 21 вересня. Як повідомляє ЕП, члени наглядової ради також зазначили, що фінансовий звіт "Нафтогазу" за першу половину року готується і має бути готовим до 20 вересня.

Як ми повідомляли раніше, члени наглядової ради компанії, які були присутні під час її позачергового засідання, що відбулося 30 квітня 2021 року, подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень. Пізніше, Кабінет Міністрів України запропонував членам наглядової ради "Нафтогазу" залишитися на своїх посадах на період проведення нового конкурсу та обрання нових незалежних членів наглядової рад.

Також, ми повідомляли, що 19 травня Кабмін перепризначив п’ять діючих членів наглядової ради компанії на строк не більше одного року та достроково припинив повноваження члена наглядової ради (представника держави) Роберта Бенша.

Верховна рада зробила інформацію про винагороди керівництва держкомпаній відкритою. Верховна рада на засіданні 8 вересня підтримала у другому читанні законопроєкт № 3952. Закон вимагає, щоб інформація про винагороду членів правління держкомпаній, а також членів наглядових рад була загальнодоступною.

Прийнятий закон вносить зміни до законів України "Про захист персональних даних" та "Про доступ до публічної інформації". Так, публічною інформацією вважатимуться дані про структуру, принципи формування та розмір оплати праці та винагороди керівників держкомпаній.

Також, законом передбачено обов’язок щомісяця оприлюднювати інформацію про винагороди керівництва на сайтах держкомпаній.

[Відповідно до Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного управління підприємств державної форми власності державні підприємства повинні звітувати та розкривати ключову інформацію фінансового і нефінансового характеру щодо своєї діяльності відповідно до передової практики корпоративного розкриття інформації, включаючи рівень винагороди керівників та членів наглядової ради державного підприємства.

Проте, у відповідності до передової практики реалізація вищезазначеного принципу ОЕСР відбувається через річний звіт підприємства, у якому, серед іншого, міститься інформація про принципи та розміри винагороди менеджменту та членів наглядових рад.

Звертаємо увагу, що чинне законодавство України містить вимоги щодо розкриття винагороди членів наглядової ради та керівників державних підприємств для:

Схожі вимоги також передбачені й для акціонерних товариств - у Рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондовогог ринку (НКЦПФР) № 659 від 25.09.2018. Однак на практиці вони не обов’язково поширюються на державні акціонерні товариства.

З метою належного впровадження Керівних принципів ОЕСР у цій частині, було б ефективніше:

Ініціювати наступні зміни до законодавства, які запровадять правильні механізми розкриття інформації про винагороду керівників та членів наглядової ради держкомпаній, а саме у річних звітах та у спеціальних звітах про винагороду:

поширити дію рішення НКЦПФР № 659 від 25.09.2018 на всі акціонерні товариства із часткою державної власності більше 50%;



запровадити вимоги до розкриття інформації (не лише про винагороду керівників та членів наглядової ради) державними підприємствами через річні звіти;



передбачити відповідальність за нерозкриття інформації державними підприємствами.

Забезпечити виконання законодавчих вимог щодо розкриття інформації (не лише про винагороду) держкомпаніями, у т.ч. передбачити відповідальність за нерозкриття інформації. – SOE Weekly .]

Тимчасова слідча комісія Верховної ради встановила, що "Укрзалізниця" втратила третину своїх активів через безгосподарність. На засіданні Верховної ради 9 вересня Тимчасова слідча комісія щодо перевірки стану "Укрзалізниці" представила свій "звіт", у якому вказала на те, що правління та наглядова рада компанії не виконують свою роботу згідно плану, що призвело до втрати третини ресурсу основних фондів.

ТСК направить Кабміну вимогу щодо необхідності звільнення виконувача обов’язки голови правління, члена правління та всіх в.о. членів правління "Укрзалізниці", а також запропонує скоротити кількість членів правління.

[Звертаємо увагу, що діючий в. о. голови правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин був призначений на посаду менше місяця тому. Виглядає та, що рекомендація ТСК є застарілою та скоше за все була спрямована щодо відсторонення в. о. голови правління Івана Юрика. – SOE Weekly.]

Комісія також запропонувала, щоб резюме нових кандидатів у наглядову раду та правління були надіслані ТСК для обговорення. [Звертаємо увагу, що така процедура не передбачена законом. Це також створює додаікові корупційні ризики та можливості політичного втручання у діяльність компанії. – SOE Weekly.]

У своєму звіті ТСК пропонує Прем'єр-міністру України та міністру інфраструктури:

Визнати роботу наглядових рад "Укрзалізниці" за останні 5 років неефективною, непрофесійною та деструктивною.

Здійснити заходи щодо перегляду представництва в наглядовій раді, передбачивши у її складі:

представництво акціонера - в особі діючих заступників міністрів, що опікуються питаннями інфраструктури, фінансів, економіки, енергетики, цифрової трансформації;



представництво трудових колективів - в особі репрезентативних профспілок,



незалежних членів - відібраних з числа науковців,експертів у сфері транспорту, фінансів та управління, народних депутатів України.

[Звертаємо увагу, що пропозиція ТСК прямо порушує Закон про запобігання корупції, оскільки він забороняє народним депутатам та заступникам міністра (за деякими винятками) працювати в наглядових радах державних компаній.

Також зазначаємо, що Законом про акцінерні товариства передбачено, що до складу наглядової ради обираються акціонери, представники акціонерів та/або незалежні директори. У свою чергу законом не передбачено можливість обрання до складу наглядової ради акціонерного товариства провспілок, натомість законом передбаченні інші права для представлення інтересів трудового колективу компанії. – SOE Weekly.]

Раніше, ми повідомляли, що незрозуміло, яку методологію використовувує комісія для оцінки "Укрзалізниці", її керівництва або наглядової ради, якщо вона взагалі існує. Також неясно, який вплив мають висновки комісії, якщо такі є. Парламент не грає формальної ролі в корпоративному управлінні окремих держпідприємств.

Також, ми повідомляли, що "Укрзалізниця" була серед найбільш збиткових держпідприємств у 2020 році.Її зьиток склав 11,9 млрд грн.

Минулого тижня, "Укрзалізниця" уклала два договори про підбір персоналу з рекрутинговим агентством щодо пошуків чотирьох незалежних членів до наглядової ради.

"Укренерго" шукає незалежних членів до наглядової ради. За даними Міністерства економіки, оператор електромереж "Укренерго" оголосив конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради. Кінцевим терміном для подання заявок є 24 вересня 2021 року. Вимоги та критерії можна переглянути тут.

[Термін повноважень діючих членів наглядової ради "Укренерго" закінчується у жовтні 2021 року. – SOE Weekly.]

Кабмін збільшив кількісний склад правління "Укрзалізниці" до 7 осіб. Кабінет Міністрів України збільшив чисельність правління "Укрзалізниці" з 6 до 7 осіб.

Також Кабмін вирішив тимчасово покласти виконання обов’язків члена правління "Укрзалізниці" на Ореста Логунова.

Зеленський та Байден визначили реформу державних підприємств як одну з ключових економічних реформ. За результатами зустрічі 1 вересня 2021 року між Президентом України Володимиром Зеленським та Президентом США Джозефом Байденом, було опубліковано спільну заяву про підтримку США низки економічних реформ в Україні.

Зокрема, частиною домовленостей стало реформування державних підприємств. Мова може йти про законопроєкт №5593-д щодо корпоративного управління на держпідприємствах, який Верховна рада ухвалила у першому читанні.

Раніше, ми повідомляли, що поточна редакція законопроекту № 5593-д не в повній мірі відповідає Керівним принципам ОЕСР з корпоративного управління держпідприємствами і має бути удосконалена до розгляду парламентом законопроекту у другому читанні.

Опубліковано звіт АМКУ про надання державної допомоги за 2020 рік. Антимонопольний комітет України (АМКУ) опублікував Щорічний звіт про надання державної допомоги суб’єктам господарювання в Україні за 2020 рік.

Команда SOE Weekly виділила наступні найважливіші моменти зі звіту АМКУ:

протягом 2020 року АМКУ прийнято 191 рішення, що стосувалося фінансової підтримки комунальних та державних підприємств;

рішення АМКУ стосувалися підтримки / державної допомоги комунальних та державних підприємств на загальну суму 27,6 млрд грн. Комітет відхилив заявки на 232,5 млн грн, як неприпустиму державну допомогу [менше 1% від загальної кількості наданої державної допомоги – SOE Weekly ];

центральні органи виконавчої влади [тобто міністерства], які є найбільш значними надавачами державної допомоги, не в повному обсязі виконують свій обов’язок щодо подання повідомлень про державну допомогу суб’єктам господарювання.

Державних постачальників універсальних послуг буде передано в управління "Енергоатому". Згідно із рішенням Ради національної безпеки і оборони, яке було введено в дію указом Президента, "Енергоатом" керуватиме державними постачальниками універсальних послуг.

[Відповідно до Закону Про ринок електричної енергії, універсальною послугою є постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими електричною енергією визначеної якості на умовах, визначених відповідно до Закону, на всій території України.

Отже, постачальники універсальних послуг є компанії, що продають електроенергію роздрібним споживачам - населенню та малому та середньому бізнесу. – SOE Weekly.]

За інформацією ЗМІ, може бути дві причини такого рішення:

населення зможе отримувати більш дешеву електроенергію від "Енергоатому";

державні постачальники зможуть конкурувати з приватними, посилюючи ринкову конкуренцію.

Звертаємо увагу, що державні постачальники універсальних послуг, що знаходяться у певному регіоні, можуть продавати електроенергію будь-яким споживачам у будь-якому місці в Україні.