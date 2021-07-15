Рада підтримала розширення повноважень наглядових рад у першому читанні

Верховна Рада на засіданні 15 липня проголосувала за основу законопроєкт №5593-д щодо корпоративного управління на держпідприємствах, яким, зокрема, розширюються повноваження наглядових рад.

Про це відомо з трансляції парламенту, документ підтримав 251 депутат.

Як зазначила заступниця голови комітету та авторка проєкту закону Роксолана Підласа, комітет підготував доопрацьований документ згідно керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку з корпоративного управління.

Так, пропонується:

розширити повноваження наглядових рад щодо затвердження стратегічних планів розвитку та річних фінансових та інвестиційних планів;

розширити повноваження щодо оплати праці і винагороди керівникам державних підприємств;

призначення та звільнення з посад керівників господарських структур тощо;

призначення та звільнення керівника державних компаній віднести до виключної компетенції наглядової ради (Кабмін погоджуватиме рішення наглядової ради);

визначити, що винагорода наглядової ради та виконавчого органу здійснюється відповідно до політик про винагороду;

надати уряду повноваження оцінювати роботу наглядових рад держкомпаній та затверджувати Політику винагороди керівників.

Законопроєкти №5593, №5593-1 та №5593-2 комітет відхилив.

Нагадуємо:

Комітет з питань економічного розвитку на своєму засіданні 5 липня рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт №5593-д щодо корпоративного управління на держпідприємствах.

Економічна правда