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Рада підтримала розширення повноважень наглядових рад у першому читанні

Четвер, 15 липня 2021, 10:39
 

Верховна Рада на засіданні 15 липня проголосувала за основу законопроєкт №5593-д щодо корпоративного управління на держпідприємствах, яким, зокрема, розширюються повноваження наглядових рад.

Про це відомо з трансляції парламенту, документ підтримав 251 депутат.

Як зазначила заступниця голови комітету та авторка проєкту закону Роксолана Підласа, комітет підготував доопрацьований документ згідно керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку з корпоративного управління.

Так, пропонується:

  • розширити повноваження наглядових рад щодо затвердження стратегічних планів розвитку та річних фінансових та інвестиційних планів; 
  • розширити повноваження щодо оплати праці і винагороди керівникам державних підприємств; 
  • призначення та звільнення з посад керівників господарських структур тощо;
  • призначення та звільнення керівника державних компаній віднести до виключної компетенції наглядової ради (Кабмін погоджуватиме рішення наглядової ради);
  • визначити, що винагорода наглядової ради та виконавчого органу здійснюється відповідно до політик про винагороду;
  • надати уряду повноваження оцінювати роботу наглядових рад держкомпаній та затверджувати Політику винагороди керівників.

Законопроєкти №5593, №5593-1 та №5593-2 комітет відхилив.

Нагадуємо:

Комітет з питань економічного розвитку на своєму засіданні 5 липня рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт №5593-д щодо корпоративного управління на держпідприємствах.

Економічна правда

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держпідприємства законодавство

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