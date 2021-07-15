Рада підтримала розширення повноважень наглядових рад у першому читанні
Верховна Рада на засіданні 15 липня проголосувала за основу законопроєкт №5593-д щодо корпоративного управління на держпідприємствах, яким, зокрема, розширюються повноваження наглядових рад.
Про це відомо з трансляції парламенту, документ підтримав 251 депутат.
Як зазначила заступниця голови комітету та авторка проєкту закону Роксолана Підласа, комітет підготував доопрацьований документ згідно керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку з корпоративного управління.
Так, пропонується:
- розширити повноваження наглядових рад щодо затвердження стратегічних планів розвитку та річних фінансових та інвестиційних планів;
- розширити повноваження щодо оплати праці і винагороди керівникам державних підприємств;
- призначення та звільнення з посад керівників господарських структур тощо;
- призначення та звільнення керівника державних компаній віднести до виключної компетенції наглядової ради (Кабмін погоджуватиме рішення наглядової ради);
- визначити, що винагорода наглядової ради та виконавчого органу здійснюється відповідно до політик про винагороду;
- надати уряду повноваження оцінювати роботу наглядових рад держкомпаній та затверджувати Політику винагороди керівників.
Законопроєкти №5593, №5593-1 та №5593-2 комітет відхилив.
Нагадуємо:
Комітет з питань економічного розвитку на своєму засіданні 5 липня рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт №5593-д щодо корпоративного управління на держпідприємствах.
Економічна правда
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