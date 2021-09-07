Велика приватизація: у Фонді держмайна назвали дату аукціона "Більшовика"

фото: фонд держмайна

У вівторок, 7 вересня, Аукціонна комісія Фонду державного майна визначила 27 жовтня датою приватизаційного аукціону з продажу АТ "Перший київський машинобудівний завод".

Про це Фонд держмайна повідомив агентству Інтерфакс-Україна.

"7 вересня 2021 року аукціонна комісія на своєму засіданні ухвалила рішення про затвердження 27 жовтня 2021 року як дати проведення аукціону з приватизації 100% АТ "Перший київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик")", – повідомили у ФДМ.

Як раніше повідомляв очільник Фонду Дмитро Сенниченко, згідно приватизаційних умов новий власник буде зобов’язаний інвестувати в ремонт і модернізацію підприємства понад 57 млн грн. Також повинні бути збережені основні види діяльності, погашена кредиторська заборгованість та борги з зарплати та перед бюджетом.

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Нагадуємо:

Завод "Більшовик" також є збитковим. У 2020 році його збиток сягнув 22 млн грн. За даними ФДМ, загальна сума боргів перед третіми особами перевищує 100 млн грн.

Борги підприємства сягають близько 600 млн грн.

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації, який Рада ухвалила 30 березня.

Економічна правда