ЗМІ: у Центренерго просять держбанки кредит, бо не можуть купити вугілля

У ПАТ Центренерго просять держбанки прокредитувати підприємство, немає коштів забезпечити достатній запас вугілля для стабільного проходження опалювального сезону власним коштом.

Про це повідомили у відомстві за результатами наради, передає НВ.

"Для сталого проходження опалювального сезону нам потрібне злагоджене співробітництво всіх державних установ. Особливого цього року, коли ми маємо працювати в ізольованому режимі", — заявив голова Міненерго Галущенко.

Видання повідомляє, що за даними Укренерго, ситуація із накопиченням вугілля на складах теплоелектростанцій не змінюється та залишається критичною.

"Станом на ранок 16 серпня на складах ТЕС знаходилося 763 тисяч тонн вугілля, що на 38,8% менше, ніж мало б бути відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго", - йдеться у повідомленні.