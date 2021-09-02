Уряд збільшив чисельність правління "Укрзалізниці" до 7 осіб
Кабінет міністрів збільшив чисельність правління "Укрзалізниці" з 6 до 7 чоловік.
Про це йдеться у постанові уряду №912 від 1 вересня 2021 року, опублікованій на Урядовому порталі.
"Внести зміну до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 815 "Про деякі питання правління акціонерного товариства "Українська залізниця" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 82, ст. 2719; 2019 р., № 49, ст. 1661; 2020 р., № 49, ст. 1536), замінивши слово "шість" словом "сім", - йдеться у документі.
Відповідно до інформації на сайті УЗ, зараз до складу правління компанії входять 6 осіб.
Також уряд тимчасово поклав виконання обов’язків члена правління АТ "Українська залізниця" на Ореста Логунова.
Нагадаємо:
Філія "Центр сервісного забезпечення" АТ "Українська залізниця" уклала 2 договори з рекрутинговим агентством "Екзекьютів Серч Юкрейн" про підбір персоналу на загальну суму 3,89 млн грн.
Згідно з договорами, до кінця цього року агентство за 1,98 млн грн підбере кандидатів на посади голови правління Укрзалізниці, заступників і членів правління.
А за 1,91 млн грн агентство відбере чотирьох незалежних членів наглядової ради компанії.
Економічна правда
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