Уряд збільшив чисельність правління "Укрзалізниці" до 7 осіб

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Кабінет міністрів збільшив чисельність правління "Укрзалізниці" з 6 до 7 чоловік.

Про це йдеться у постанові уряду №912 від 1 вересня 2021 року, опублікованій на Урядовому порталі.

"Внести зміну до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 815 "Про деякі питання правління акціонерного товариства "Українська залізниця" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 82, ст. 2719; 2019 р., № 49, ст. 1661; 2020 р., № 49, ст. 1536), замінивши слово "шість" словом "сім", - йдеться у документі.

Відповідно до інформації на сайті УЗ, зараз до складу правління компанії входять 6 осіб.

Також уряд тимчасово поклав виконання обов’язків члена правління АТ "Українська залізниця" на Ореста Логунова.

Нагадаємо:

Філія "Центр сервісного забезпечення" АТ "Українська залізниця" уклала 2 договори з рекрутинговим агентством "Екзекьютів Серч Юкрейн" про підбір персоналу на загальну суму 3,89 млн грн.

Згідно з договорами, до кінця цього року агентство за 1,98 млн грн підбере кандидатів на посади голови правління Укрзалізниці, заступників і членів правління.

А за 1,91 млн грн агентство відбере чотирьох незалежних членів наглядової ради компанії.

Економічна правда