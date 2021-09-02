Ключові економічні реформи та інвестиції: про що домовились Зеленський та Байден

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В межах опублікованої 1 вересня спільної заяви України та США Штати заявили про підтримку низки економічних реформ в Україні, зокрема щодо незалежності Нацбанку, нагляду за фінсектором та середовища для інвестицій.

Про це йдеться у спільній заяві після зустрічі президентів України Володимира Зеленського та США Джозефа Байдена.

Економічний блок складається з чотирьох пунктів:

Імплементація ключових реформ

У заяві констатується намір України здійснити 4 реформи у рамках програми співпраці з Міжнародним Валютним Фондом.

Йдеться про реформування державних підприємств, захистит незалежності центрального банку, посилення нагляду за фінансовим сектором та створення справедливого середовища для бізнесу та інвестицій.

Може йтися, зокрема, про законопроєкт №5593-д щодо корпоративного управління на держпідприємствах, який ВР ухвалила у першому читанні. Ним розширюються повноваження наглядових рад та впроваджуються керівні принципи Організації економічного співробітництва та розвитку з корпоративного управління.

Крім того зі створенням справедливого середовища для бізнесу пов’язаний запуск Бюро економічної безпеки, що буде відповідальним органом за всі економічні злочини. Його запуск повинен відбутися до 25 вересня, відомство очолив ексфіскал Вадим Мельник.

Сполучені Штати планують продовжувати співпрацю з Україною на підтримку цих зусиль та сприяти міцному та інклюзивному зростанню економік обох країн – України та США.

Розширення комерційного співробітництва

Сторони також завершили підготовку Меморандуму про взаєморозуміння щодо комерційної співпраці, призначеного сприяти комерційній участі американських компаній в українській економіці та українських компаній в економіці США. Кабмін його схвалив наприкінці серпня.

Забезпечення достатнього фінансування для економічного зростання

У заяві йдеться і про Меморандум про взаєморозуміння, який напередодні підписали Мінекономіки України та Ексімбанк США. Він передбачає виділення американським держбанком гарантій на 3 млрд доларів на операції з експорту в Україну товарів і послуг.

Визначені також і декілька ключових проєктів, що наразі обговорюються. Сума у 3 млрд доларів для цих потенційних транзакцій є початковою та може бути збільшена з огляду на розвиток проєктів в агробізнесі, інфраструктурі, кліматі та енергетиці.

Зростання торгівлі та інвестицій

Восени Українсько-Американська Рада з торгівлі та інвестицій підтвердить робочі плани з усунення регуляторних бар’єрів між країнами, а також припинення "піратства" в органах влади. Тобто припинення використання неліцензійного програмного забезпечення.

Також співпраця стосуватиметься інших питань інтелектуальної власності, у галузі праці.

Україна зобов’язується ухвалити законодавство, яке встановить надійний процес перевірки інвестицій. Нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк зазначив, що відповідний текст закону вже розроблено у Мінекономіки.

Україна та Сполучені Штати планують переглянути дію Угоди про торговельне та інвестиційне співробітництво на осінньому засіданні Ради.

ЕП розповідала про енергетичний "пакет" з заяви: Реформи, інвестиції та декарбонізація: енергетичні домовленості України та США

Повний документ читайте за посиланням: "Джавеліни", план реформ та $3 млрд для бізнесу: текст домовленості лідерів України і США

Економічна правда