Міненерго ініціює закупівлю 1 мільйона тонн вугілля для "Центренерго" за рахунок Держрезерву

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Міністерство енергетики ініціює залучення коштів Держрезерву для закупівлі вугілля для ПАТ "Центренерго" обсягом орієнтовно 1 млн тонн.

Про це заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко, відповідаючи на запитання журналістів під час енергофоруму, організованого Еnergy club, передає "Інтерфакс-Україна".

"Міністерство ініціювало нараду в Мінекономіки, через прем'єр-міністра було доручення.

Наразі опрацьовуватимемо і намагатимемося внести відповідні зміни до держбюджету, щоб за рахунок коштів Держрезерву закупити вугілля для "Центренерго", - сказав Власенко.

За його словами, йдеться про обсяг палива орієнтовно в 1 млн тонн.

При цьому, за словами першого заступника міністра, немає потреби залучати всю можливу суму відразу, "гроші можуть йти поступово".

Раніше у Фонді держмайна повідомили, що "Центренерго" звернулося до державних банків щодо отримання кредиту на суму близько 1 млрд грн на комерційних умовах для закупівлі вугілля, щоб уникнути його дефіциту в опалювальний період.

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Нагадуємо:

Ситуація з накопиченням вугілля на складах покращилась, але запаси вугілля на складах ТЕС залишаються надзвичайно низькими - на складах у 2,3 рази менше вугілля, ніж має бути на 6 вересня.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україні необхідно імпортувати приблизно 3,5 млн тонн енергетичного вугілля на протязі майбутнього опалювального сезону.

В "Укренерго" наголошують - ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС, попри зменшення їх виробництва, не змінюється і залишається критичною, на складах ТЕС в 2,2 рази менше вугілля, ніж має бути на 30 серпня.

"Нафтогаз" разом із Міненерго вивчають можливість купівлі вугілля на світовому ринку для потреб ПАТ "Центренерго" з подальшим перепродажем виробленої електроенергії.

"ДТЕК Енерго" Ріната Ахметова та державне ПАТ "Центренерго" погодили з американською компанією поставку 75 тис тонн енергетичного вугілля - об'єм вугілля розподілять рівними частинами (по 37,5 тис т) для потреб ТЕС приватної і державної генерацій.

В "Укренерго" заявляють, що ситуація із накопиченням вугілля на складах ТЕС не змінюється та залишається критичною - на складах ТЕС знаходиться в 2 рази менше вугілля, ніж має бути на 25 серпня.

У ПАТ Центренерго просять держбанки прокредитувати підприємство, немає коштів забезпечити достатній запас вугілля для стабільного проходження опалювального сезону власним коштом.

Міністерство енергетики підвищило планові обсяги накопичення вугілля до початку опалювального сезону для теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей до 3 млн тонн.

Оператор системи передачі Укренерго повідомляє про подальше зниження запасів вугілля на теплоелектростанціях на 2,7% за тиждень, крім цього запаси палива на 36,4% менше за норму на 9 серпня.