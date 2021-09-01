Укроборонпром у США домовився про співпрацю на 2,5 мільярда доларів

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Держконцерн "Укроборонпром" за результатами переговорів уклав три угоди про співробітництво на загальну суму 2,5 млрд доларів щодо спільних розробок, постачання продукції та створення нових виробничих потужностей.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

Так, у рамках візиту Укроборонпром домовився з американською Lockheed Martin Corporation щодо співпраці у розробці спільних проєктів та програм, організації досліджень та розробок.

Також концерн співпрацюватиме з Harris Global Communications Inc., що входить до групи L3Harris Technologies, яка є одним зі світових лідерів оборонних технологій. Підписана угода, зокрема, передбачає реалізацію спільних проєктів з постачання продукції в Україну, її подальшу інтеграцію у повітряні, наземні та морські системи.

Ще однією угодою став документ із GLOBAL ORDNANCE – компанією-постачальником оборонної продукції у різних країнах світу.

Разом із DAY & ZIMMERMANNLONE STAR LLC сторони підписали угоду щодо розробки проєктів з модернізації та створення нових виробничих потужностей із залученням іноземного капіталу для підприємств Укроборонпрому.

"Досягнуті домовленості та підписані угоди виводять на новий етап співпрацю між нашими країнами у сфері ОПК та підтверджують зацікавленість американських партнерів у співробітництві з українською оборонкою", – коментує очільник Укроборонпрому Юрій Гусєв.

Нагадуємо:

Під час візиту до США президент Володимир Зеленський представив План трансформації України на 5-10 років, що складається з понад 80 проєктів на суму 277 млрд доларів.

Економічна правда





