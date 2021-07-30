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У "Нафтогазі" наполягають: премії правлінню "авансом" все ж були виплачені

П'ятниця, 30 липня 2021, 09:00
 
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У НАК "Нафтогаз України" переконують, що заява голови Комітету з призначень та винагород Наглядової ради Бруно Лескуа про те, що Наглядова рада не ухвалювала рішення про виплату премій правлінню за 2021 рік авансом, є недостовірною.

Про це йдеться у коментарі "Нафтогазу" ЕП.

У витягу з відповідного рішення Наглядової Ради йдеться, що правлінню призначили винагороди і надали умови банківської гарантії в якості механізму забезпечення зобов’язань за виплатами.

Раніше у наглядовій раді "Нафтогазу" заявили, що не приймали рішення щодо встановлення і виплати премій правлінню за підсумками роботи за 2021 рік.

Нагадуємо:

Напередодні ЕП повідомила, що наглядова рада НАК "Нафтогаз" позитивно оцінила досягнення членів правління за першу половину 2021 року, визначила їхній розмір премій за рік у розмірі 126 млн грн та просить компанію затвердити умови банківської гарантії для забезпечення виплат цих премій.

Члени правління НАК "Нафтогаз" у збитковому для компанії 2020 році сумарно отримали 610,1 млн грн винагороди.

Економічна правда

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Нафтогаз зарплати

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