Шмигаль доручив оголосити конкурс з відбору 4 членів наглядової ради "Нафтогазу"

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Прем'єр Денис Шмигаль надав доручення першому віце-прем'єру - міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня забезпечити оголошення конкурсу щодо відбору 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".

Про це Шмигаль повідомив в Telegram.

Прем'єр додав, що дав таке доручення "з метою виконання рішення РНБО від 30 липня 2021 р. "Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері", уведеного в дію Указом президента України від 28 серпня 2021 р. № 452".

За словами Шмигаля, "уряд в черговий раз засвідчує незмінність своєї позиції та прихильність до впровадження стандартів ОЕСР з питань корпоративного врядування в державному секторі економіки України".

"НАК "Нафтогаз України" має отримати наглядову раду, члени якої мають бути обрані у відповідності до стандартів ОЕСР у прозорий та конкурентний спосіб.

Критеріями вибору та оцінки ефективності роботи таких членів мають бути професійні та кваліфікаційні характеристики, досвід, який би відповідав стратегії компанії, зокрема в частині збільшення газовидобутку, залучення інвестицій, виробництва енергії та палива з відновлювальних джерел енергії, торгівлі та постачання енергії та палива", - додав він.

За його словами, конкурс має закінчитися у листопаді 2021 року, щоб у нового складу наглядової ради було достатньо часу визначитися з вимогами до кандидата на посаду голови правління та провести конкурс на його обрання не пізніше ніж до 1 травня 2022 року.

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Нагадуємо:

Рада нацбезпеки та оборони доручила урядові до 31 жовтня запровадити принципи корпоративного врядування на держпідприємствах ОЕСР у НАК "Нафтогаз", їх не могли ввести з 2014 року.

Своїм указом від 28 серпня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері". Таким чином Кабміну доручили до 31 жовтня 2021 року забезпечити реалізацію керівних принципів ОЕСР в Нафтогазі.

Кабмін під час засідання 19 травня переобрав 5 членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" терміном до одного року.

Раніше ЕП з посиланням на звернення голови НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля повідомила, що наглядова рада НАК "Нафтогаз" позитивно оцінила досягнення членів правління за першу половину 2021 року, визначила їхній розмір премій за рік та просить компанію затвердити умови банківської гарантії для забезпечення виплат цих премій.

Економічна правда