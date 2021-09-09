Некомпетентне керівництво і втрата третини ресурсу: у Раді показали звіт щодо Укрзалізниці

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На засіданні парламенту 9 вересня Тимчасова слідча комісія для перевірки стану УЗ представила свій звіт, у якому вказала на те, що правління та наглядова рада не виконує свою роботу згідно плану, а третину ресурсу основних фондів було втрачено.

Про це йдеться у звіті ТСК.

Члени комісії вказують на те, що правління УЗ не планує свою роботу згідно статуту. Зокрема, засідання перенасичені дрібними питаннями на шкоду вирішенню стратегічних. Правління не виконує функцію контролю: торік не розглядалось жодного питання про результати перевірки діяльності філій, департаментів, чи посадовців.

"За умови такої нікчемної роботи та її наслідків голова та члени правління отримували останні два роки крім високих, призначених акціонером окладів, значні винагороди, премії та фінансову допомогу. Усього майже 66 млн грн", – йдеться у звіті.

Без плану працює і наглядова рада АТ, а передбачені повноваженнями питання, що потребують тривалої підготовки, на засіданнях не розглядають. Контроль виконання рішень уряду наглядова рада теж не здійснює.

ТСК робить висновок, що поточний склад наглядової ради жодним чином не впливає на стан УЗ, а також не контролює та не регулює діяльність правління.

Вказали у комісії також на прорахунки уряду. Передусім це дискримінаційно низькі тарифи, що змушували здійснювати перевезення за ціною нижче собівартості за збільшення удвічі податкового навантаження.

Також йдеться про те, що уряд щороку затверджував фінплани товариства з заниженими витратами та відсутність реакції щодо його систематичного невиконання. Інші помилки – відсутність контролю за реформуванням залізничної галузі, призначення некомпетентних посадовців.

Як наслідок, УЗ втратила третину ресурсу основних фондів через "мізерне" їхнє оновлення.

ТСК внесла свої рекомендації. Кабміну, передусім, направлять вимогу щодо необхідності звільнення виконувача обов’язки голови правління, члена правління та всіх в.о. членів правління "Укрзалізниці".

Також КМУ пропонують скоротити кількість членів правління, прискорити структурну реформу УЗ та створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту.

Наглядовій раді та правлінню радять вивести перевезення категорії Інтерсіті+ в окремі залежні компанії (компанію). Це дозволить акумулювати необхідні кошти на їхній розвиток, залучити інвестиції та задовольнити зростаючий попит, вважають в ТСК.

Комісія також передасть матеріали до Офісу Генерального прокурора України для їхнього вивчення та відповідного реагування.

Нагадуємо:

Збитки "Укрзалізниці" від корупції на закупівлях детективи Національного антикорупційного бюро оцінили у 8 млрд грн за 2020 рік – це 1 млн грн у годину.

Рада нацбезпеки у липні ініціювала введення тимчасового керівництва на Укрзалізниці до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління товариства через критичний стан підприємства, що становить загрозу нацбезпеці.

Економічна правда