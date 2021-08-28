Государство финансирует убыточный уголь и планирует создать нацавиакомпанию: итоги недели для ГП

Корпоративное управление

Черговий намір корпоратизувати "Енергоатом". Міністр енергетики Герман Галущенко та "Енергоатом" повідомили, що розроблено законопроект, який дозволить корпоратизувати підприємство.

У повідомленні зазначається, що відповідний законопроект уже пройшов погодження в Міністерстві економіки та після доопрацювання з іншими міністерствами, буде переданий на розгляд Кабміну.

Галущенко також додава, що корпоративна реформа "Енергоатома" має бути завершена за 9 місяців після ухвалення цього законопроекту.

Як зазначив міністр енергетики, необхідно провести аудит "Енергоатома". Після цього, компанію буде корпоратизовано з державного підприємства на акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть державі, а також буде сформовано наглядову раду.

[Звертаємо увагу, що питання корпоратизації "Енергоатома" безуспішно розглядається починаючи з 2012 року. Так, дане питання було включене до Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ в Україні на 2010–2014 роки. – SOE Weekly.]

Уряд затвердив склад наглядової ради "Одеського припортового заводу". Кабінет міністрів затвердив кандидатури трьох незалежних членів та двох представників держави у наглядовій раді "Одеського припортового заводу" ("ОПЗ").

Відповідно до розпорядження № 937-р від 16 серпня, Кабмін погодив Коломійченка Андрія, Філонова Анатолія, Дудєнкова Юрія як незалежних членів та Кудіна Дениса, Віжунова Олександра як представників держави до наглядової ради "ОПЗ".

Денис Кудін працює заступником голови Фонду державного майна України (ФДМУ), а Олександр Віжунов - директором департаменту ФДМУ. За інформацією у ЗМІ, Андрій Коломійченко був серед засновників агрокомпанії "Голбері" (Київська обл.), також працював на керівних посадах у "Київхлібі", Анатолій Філонов був керівником вінницьких компаній "Фосхімпром", "Вінницьке держпідприємство складних мінеральних добрив" та "Водограй-ВК", Юрій Дудєнков був один із засновників харківської компанії "Транспортник-11".

Обраних членів мають призначити на загальних зборах акціонерів "ОПЗ", після чого вони почнуть виконувати свої обов'язки.

Керівника "ДПЗКУ" відправили під нічний домашній арешт за можливе розкрадання 71 млн грн. Виконуючому обов’язки голови правління "Державної продовольчо-зернової корпорації України" ("ДПЗКУ"), Андрію Власенку, якого підозрюють у розкраданні 71 млн грн, було обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з обов'язком носити електронний браслет. Таке рішення Печерський райсуд Києва ухвалив 16 серпня.

Власенку інкримінують співучасть з Романом Терещенком, бенефіціарним власником "Транссервіс 2008". Так, за даними офіційного слідства, Власенко був ініціатором укладення договору з компанією "Транссервіс 2008" вартістю 71 млн грн через, нібито, неспроможність філій "ДПЗКУ" надати аналогічні послуги самостійно.

[Інформація щодо того, які саме послуги надавалися "Транссервіс 2008" відсутня. – SOE Weekly.]

За словами прокурора, об’єктивних підстав для укладення договору з "Транссервіс 2008" не існувало. Представниця Офісу Генпрокурора просила суд взяти Власенка під варту з можливістю внесення застави у розмірі 71 млн грн. Замість цього, суд вирішив відправити Власенка під нічний домашній арешт.

За інформацією ЗМІ, парламентська фракція "Батьківщина" проголосувала за державний бюджет 2021 в обмін на призначення Власенка в "ДПЗКУ".

Як ми повідомляли раніше, Нацпполція встановила, що посадові особи "ДПЗКУ" вчинили розтрату майна корпорації шляхом проведення експортних операцій зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю і без здійснення попередньої оплати.

13 серпня, Нацполіція затримала керівника "ДПЗКУ" при спробі втечі з України в аеропорту "Жуляни", коли він намагався вилетіти з країни. Крім того, разом із ним затримали і його спільника.

В "Ощадбанку" призначено нового члена правління. Наглядова рада "Ощадбанку", за результатами конкурсного відбору, 19 серпня призначила Олега Стринжу, членом правління банку. Також зазначається, що Стринжу було погоджено Національним банком на цій посаді.

Олег Стринжа має більш ніж 25-річний досвід роботи в банківському секторі. Раніше, він працював у банках "Сосьєте Женераль Україна" (Франція), "ING Банк Україна" (Нідерланди), "Пекао Україна" (Польща).

Він також обіймав посаду директора фінансового департаменту, члена правління "Універсал Банку" та був заступником голови правління з фінансових та адміністративних питань банку "Ренесанс Капітал".

Понад 6 останніх років Стринжа працював директором департаменту фінансового контролінгу НБУ.

Фонд держмайна скасував приватизаційний аукціон по "ОГХК". За повідомленням Економічної правди, Фонд державного майна прийняв рішення скасувати приватизаційного аукціону "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії", оскільки після перевірки отриманих заявок до торгів може бути допущено тільки одного учасника.

У повідомленні також йдеться, що нову дату аукціону буде оголошено найближчим часом, а сам аукціон відбудеться у 2021 році.

Також зазначається, що до ФДМУ надійшло 3 заявки для участі в аукціоні з приватизації "ОГХК", проте двоє із трьох потенційних учасників подали неповний пакет документів. У свою чергу, в рамках чинного законодавства, аукціон з одним учасником відбутися не може.

ФДМУ також повідомив, що інтерес до "ОГХК" висловлювала велика кількість потенційних учасників – 18 інтересантів підписали договори про конфіденційність з ФДМУ, і більше половини з них активно вивчали цей актив. Проте, за словами приватизаційного радника ФДМУ, деякі інвестори повідомили, що їм забракло передбаченого законодавством часу для підготовки заявки.

Радник також зауважив, що перенесення аукціону дозволить потенційним покупцям завершити аналіз даних про "ОГХК" і узгодити участь на рівні правління і наглядової ради.

Раніше, ми повідомляли, що аукціон з приватизації "ОГХК" має відбутися 31 серпня 2021 року.

Також, на цьому тижні, Кабмін погодив призначення члена правління "ОГХК" Єгора Перелигіна тимчасовим виконуючим обов’язки голови правління. До цього т.в.о. голови правління "ОГХК" був Артур Сомов.