Уряд передав ТЕЦ Дубневичів в управління "Нафтогазу"

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Кабінет Міністрів своїм розпорядженням передав в управління "дочки" Нафтогазу, "Нафтогаз Тепло", арештоване майно єдиних майнових комплексів Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ Юрія та Павла Дубневичів.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Рішення дозволить забезпечити стале проходження опалювального періоду в Новояворівську та Новому Роздолі та уникнути надзвичайних ситуацій та збоїв у тепло- та енергопостачанні у цих населених пунктах, кажуть в уряді.

Так, на АРМА покладається обов’язок забезпечити передачу активів ТОВ "Нафтогаз Тепло" відповідно до актів приймання-передачі на період до усунення ризику переривання функціонування обох ТЕЦ.

У Кабміні наголошують, що таке рішення прийняте у рамках особливого порядку відбору управителів для стратегічних та соціально важливих активів. Його застосовують в особливих випадках, аби дозволити "найбільш ефективним державним компаніям" законно та у стислі строки налагодити управління об’єктами критичної інфраструктури.

Керівник АРМА Дмитро Жоравович зазначив, що розпорядження Кабінету Міністрів практично апробує механізм, що "гарантує участь держави у збереженні та забезпеченні функціонування стратегічних активів, зокрема, таких як Мотор Січ, Донецькоблгаз".

Нагадуємо:

Наразі, згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами компаній є сини колишніх народних депутатів від БПП Ярослава і Богдана Дубневичів – Юрій та Павло. Раніше ЕП повідомляла, що компанії належали саме екснардепам.

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування одного з епізодів у справі розкрадання державного газу (в особі "Нафтогазу") вартістю 729 млн грн на ТЕЦ ексдепутатів Дубневичів, загальна шкода за двома епізодами становить понад 2,1 млрд грн.

11 серпня 2020 року детективи НАБУ повідомили п’ятьом особам про підозру у заволодінні майном держави (природним газом) в особі НАК "Нафтогаз України" вартістю понад 729,8 млн грн.

Це - другий епізод вчинення цими особами аналогічного злочину у попередній період: справа щодо розкрадання газу на 1,4 млрд грн слухається у суді з грудня 2019 року. Таким чином загальна сума розкрадань за двома епізодами становить понад 2,1 млрд грн.

Економічна правда