Корпоратизація Енергоатому: законопроєкт незабаром винесуть на Кабмін

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Проєкт закону, який дозволить провести корпоратизацію НАЕК "Енергоатом", вже готовий і скоро буде винесений на засідання Кабміну, 100% акцій залишаться у власності держави.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє "Енергоатом".

Він нагадав, що корпоративне керування державними компаніями є одним із зобов’язань України за Угодою про асоціацію з ЄС. Галущенко зауважив, що історія корпоратизації "Енергоатома" почалася 2014 року.

Законопроєкт, розповів міністр, розроблявся спільно з консалтинговою компанією Deloitte, яка супроводжує весь процес реформи. Проєкт вже пройшов погодження в Міністерстві економіки.

Незабаром, після остаточного доопрацювання в Міненерго та інших міністерствах, документ передадуть на розгляд Кабміну. Далі – до Верховної Ради. Впродовж 9 місяців після ухвалення закону корпоративна реформа "Енергоатома" має бути завершена, зауважив Галущенко.

Наразі необхідно провести аудит "Енергоатома". Перевірка міжнародним консталтингом визначить виробничі та невиробничі активи підприємства. Останніх позбудуться, адже вони створюють баласт для ведення бізнесу.

Після цього відбудеться організаційне перетворення компанії з державного підприємства у форму акціонерного товариства, 100% акцій якого належатимуть державі. Це дозволить також створити на підприємстві наглядову раду.

Економічна правда