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Уряд змінив статут "Експортно-кредитного агентства" для докапіталізації на 1,8 мільярда

Середа, 18 серпня 2021, 14:07
 
unsplash

Кабінет Міністрів на засіданні 18 серпня вніс зміни до статуту "Експортно-кредитного агентства" на виконання рішення про його докапіталізацію на 1,8 млрд грн.

Про це йдеться у проєкті постанови на сайті уряду.

Статутний капітал "ЕКА" збільшать шляхом емісії додаткових акцій існуючої номінальної вартості із збереженням 100% акцій у власності держави. Також Мінфін випустить держоблігацій у розмірі 1,8 млрд гривень із строком обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу до 9,3% річних в обмін на акції додаткової емісії "ЕКА".

У пояснювальній записці зазначається, що ЕКА надала Нацкомісії з фондового ринку заяву про прийняття рішення щодо емісії акцій. Наразі Агентство отримало тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, вони отримали міжнародний ідентифікаційний номер, а також здійснено розміщення акцій.

Для реалізації чергового етапу збільшення статутного капіталу ЕКА акціонер (100% акцій належить Кабміну) на загальних зборах повинен внести зміни до статуту з урахуванням емісії акцій. Своїм рішенням уряд вніс відповідні зміни.

Нагадуємо:

Уряд 31 березня ухвалив постанову, якою збільшив статутний капітал "Експортно-кредитного агентства" (ЕКА) до 2 мільярдів гривень шляхом докапіталізації його на 1,8 мільярда гривень.

Економічна правда

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експорт Мінекономіки

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