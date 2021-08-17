Керівника зернової держкорпорації відправили під нічний домашній арешт

фото: слідство.інфо

Керівника ДПЗКУ (Державної продовольчо-зернової корпорації України), Андрія Власенка, котрого підозрюють у розкраданні 71 млн грн, відправили під нічний домашній арешт з обов'язком носити електронний браслет.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

Зазначається, що таке рішення Печерський райсуд Києва ухвалив 16 серпня.

Раніше повідомлялось, що Власенка і його спільника затримали 13 серпня в аеропорту "Жуляни" при спробі втечі.

"Як стало відомо під час судового засідання, спільником Власенка слідство називає бенефіціарного власника фірми "Транссервіс 2008" Романа Терещенка.

Власенку інкримінують розкрадання 71 мільйона гривень держкорпорації. За даними офіційного слідства, керівник ДПЗКУ був ініціатором укладення договору з компанією "Транссервіс 2008" через нібито неспроможність філій ДПЗКУ надати аналогічні послуги самостійно. За результатами договору держкорпорація сплатила приватній фірмі 71 мільйон гривень", - йдеться у повідомленні.

За словами прокурора Ірини Горбань, об’єктивних підстав для укладення договору з "Транссервіс 2008" не існувало.

При цьому, представниця Офісу Генпрокурора просила суд взяти Власенка під варту з можливістю застави у розмірі 71 млн грн.

Водночас захисники Власенка заперечували проти клопотання прокурора і просили застосувати найбільш мякий запобіжний захід - особисте зобов'язання.

"Втім, суддя Печерського райсуду Києва Крістіна Константінова, вислухавши доводи обох сторін, ухвалила відправити Андрія Власенка під нічний домашній арешт з обов’язком носити електронний браслет", - додає видання.

Нагадуємо:

Нацполіція затримала керівника "Державної продовольчо-зернової корпорації України" при спробі втечі з України.

Слідчі Нацпполції встановили, що службові особи ДПЗКУ вчинили розтрату майна корпорації шляхом проведення експортних операцій зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю і без здійснення попередньої оплати. Сума збитків, завдана держкомпанії, - понад 57 млн доларів.

Крім того Нацполіція викрила зловживання керівництва Державної продовольчо-зернової корпорації у сотні мільйонів гривень – посадовці використовували неринкові тарифи страхування та проводили махінації з експортом.

Раніше повідомлялось, що "Батьківщина" дала голоси за бюджет-2021 в обмін на призначення "своєї" людини – Андрія Власенка – в ДПЗКУ. Власенко був депутатом Миколаївської обласної ради від "Батьківщини".