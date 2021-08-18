Енергоатом цьогоріч планує заробити 1,5 мільярда

фото: пресслужба запорізької АЕС

Кабінет Міністрів на засіданні 18 серпня затвердив фінансовий план "Енергоатома" на 2021 рік, згідно якого прибуток НАЕК очікують на рівні 1,52 млрд грн.

Про це йдеться у пояснювальній записці до документу на сайті уряду.

Уряд очікує, що надходження на користь держави від діяльності НАЕК "Енергоатом" становитимуть 18,6 млрд грн.

Чисті доходи від реалізації продукції держкомпанії прогнозують у 56 млрд грн.

Також фінпланом передбачені капітальні інвестиції у 11,5 млрд грн.

Нагадуємо:

За першу половину 2021 року Національна атомна компанія "Енергоатом" звітує про чистий прибуток у 1,12 млрд грн – це на 3,7 млрд грн більше за фінрезультат торік.

НАЕК "Енергоатом" та оператор "Укренерго" після мільярдних збитків у 2020 році у першому кварталі отримали прибутки у 1,01 млрд грн та 3,72 млрд грн відповідно.

За повний 2020 рік Національна атомна компанія "Енергоатом" відзвітувала про чисті збитки на суму 4,8 мільярда гривень. За власним фінансовим планом компанія мала закінчити рік із прибутком у сумі 1,6 мільярд гривень.

З березня 2020 року обов’язки президента "Енергоатома" виконує Петро Котін, колишній генеральний директор Запорізької атомної електростанції.

Економічна правда