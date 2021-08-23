Уряд змінив тимчасового керівника ОГХК перед приватизацією
Кабмін погодив тимчасове покладення виконання обов'язків голови правління АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) на члена правління Єгора Перелигіна.
Про це йдеться у розпорядженні № 970-р від 20 серпня, опублікованому на Урядовому порталі.
Відповідно до документа, уряд погодився з пропозицією Фонду держмайна щодо тимчасово покладення виконання обов'язків голови на Перелигіна.
До цього т.в.о. голови правління ОГХК був Артур Сомов.
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Нагадуємо:
Компанія "Стугна лімітед" повідомила про намір придбати 100% акцій АТ "Об'єднана гірно-хімічна компанія".
За даними системи Youcontrol, кінцевим бенефіціарним власником "Стугна лімітед" є Віталій Вайнштейн. Міноритарним власником є компанія, що належить Юрію Мандригелі.
За даними порталу "Посіпаки", Віталій Вайнштейн був помічником народного депутата Олександра Грановського.
Аукціон з приватизації "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" (ОГХК) відбудеться 31 серпня 2021 року.
Кабмін затвердив умови приватизації Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, яка є одним із найбільших видобувачів титанових та цирконових руд у світі - стартова ціна повинна бути не менша за 3,7 млрд грн.
У Фонді держмайна сподіваються на зростання вартості під час очікуваного в липні приватизаційного конкурсу ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", наразі стартову ціну запропоновано у 3,7 млрд грн.
Повідомлялось, що на АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) претендують 13 потенційних покупців із різних країн.
Економічна правда
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