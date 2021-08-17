Міненергетики перерахувало 653 мільйони на зарплати шахтарям

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Держказначейство за ініціативи Міністерства енергетики 16 серпня спрямувало на рахунки вугледобувних підприємств 653 млн грн для виплати заробітної плати шахтарям.

Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.

Протягом 16 серпня всі кошти мають бути перераховані безпосередньо гірникам. Частина грошей була перерахована на картки вже вчора, кажуть у відомстві.

Нагадуємо:

Гірники повідомили, що з березня не отримували зарплатню та оприлюднили заяву, в якій обіцяють пікетувати будівлю Офісу президента та перекривати дороги міжнародного значення.

У пресслужбі Міністерства енергетики згодом повідомили, що виплата заборгованості із зарплати відбудеться 16 серпня. Загалом буде виплачено 653 млн грн.

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Економічна правда