Топменеджер НБУ став членом правління Ощадбанку

фото: ощадбанк

Наглядова рада Ощадбанку 19 серпня призначила переможця конкурсу Олега Стринжу членом правління банку, відповідальним за фінансовий блок.

Про це повідомляє прес-служба держбанку.

Зазначається, що кандидатуру Стринжі погоджено Нацбанком.

Стринжа розпочне роботу на новій посаді 1 вересня 2021 року. Контракт розраховано на 5 років.

У банку додають, що Олег Стринжа має дві вищі освіти. Закінчив Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю "прикладна математика" та Київський національний економічний університет за спеціальністю "фінанси та кредит" у рамках магістерської програми "банківська справа". Здобув кваліфікацію магістра державного управління.

"Має більш ніж 25-річний досвід роботи в банківському секторі, зокрема, працював у банках "Сосьєте Женераль Україна" (Франція), ING Банк Україна (Нідерланди), "Пекао Україна" (Польща).

Обіймав посаду директора фінансового департаменту, члена правління Універсал Банку під час його належності європейській банківській групі Eurobank EFG, був заступником голови правління з фінансових та адміністративних питань банку "Ренесанс Капітал", - йдеться у повідомленні.

Понад 6 останніх років Стринжа працював директором департаменту фінансового контролінгу НБУ і відповідав за планування, контроль та аналіз адміністративних витрат, а також за процеси фінансового прогнозування, підготовки управлінської фінансової звітності та управління власним капіталом НБУ.

Головними завданнями Стринжі на новій посаді будуть запровадження функції управлінського обліку та модернізація функції управління фінансами Ощадбанку, що має на меті підвищення його ефективності та фінансової стійкості, додали в банку.

Економічна правда