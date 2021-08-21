Данілов: через борги МАУ може припинити свою роботу

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РНБО доручила урядові врегулювати ситуацію із боргами "Міжнародних авіаліній України" перед аеропортом "Бориспіль" та Державним підприємством обслуговування повітряного руху.

Про це під час брифінгу за результатами засідання РНБО заявив секретар ради Олексій Данілов, передає Укрінформ.

За його словами, в підприємства "Украероруху" та аеропорту "Бориспіль" утворилися борги через невиконання МАУ зобов'язань перед ними. А це, своєю чергою, може призвести до того, що авіакомпанія МАУ припинить свою роботу.

"Ми маємо наступне протокольне рішення. Кабінету Міністрів України протягом місяця потрібно вжити невідкладні заходи задля гарантування безпечного та перебійного функціонування авіаційної галузі шляхом затвердження плану дій щодо мінімізації ризиків, пов’язаних з цим", - сказав Данілов.

Нагадуємо:

Авіакомпанія "МАУ" завершила 2020 рік із збитком в 4,5 млрд грн проти 1,6 млрд грн прибутку у 2019 році.

У липні 2020 року повідомлялось, що авіакомпанія "МАУ" унаслідок тимчасового припинення авіасполучення під час карантину отримала близько 60 млн доларів збитків та скорочує 900 співробітників.

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