"ПроКредит банк" открывает инновационные зоны самообслуживания в торговых центрах

Новая инициатива направлена на развитие цифровых услуг с сохранением физического присутствия.

"ПроКредит банк", який є частиною німецької групи банків "ПроКредит", виводить концепцію роздрібного банкінгу на новий рівень, запускаючи інноваційні зони самообслуговування в кількох найбільших торгових центрах Києва.

Ініціативу розробляли протягом 2020 року, а перші зони самообслуговування відкрилися на початку 2021 року.

Кожен простір пропонує низку банківських опцій, у тому числі отримання банківської платіжної картки або довідки; поповнення рахунків клієнтів "ПроКредит банку" в національній та іноземній валютах; отримання готівки в національній валюті.

На відміну від традиційних банківських відділень, тут немає персоналу. Однак у поточних та потенційних клієнтів є можливість поспілкуватися з консультантами в режимі реального часу за допомогою відеозв'язку.

Формат нового простору самообслуговування було розроблено спеціально для українського ринку. Віктор Пономаренко, голова правління "ПроКредит банку" в Україні, вважає нові відділення самообслуговування обличчям банку в епоху цифрових технологій.

Він пояснює, що метою ініціативи є зростання фокусу "ПроКредит банку" на послугах цифрового банкінгу з одночасним збереженням фізичної присутності та створенням ефективної комунікації з існуючими та потенційними клієнтами.

"Наші клієнти не залежать від банківських відділень, оскільки практично все можуть робити онлайн, – стверджує Пономаренко. – Звичайно, ще трапляються випадки, коли клієнти покладаються на фізичну присутність банку. Наприклад, коли йдеться про зняття готівки чи готівкові платежі.

Зрештою, люди все одно мають бачити, що банк існує, бачити наш бренд. Нові пункти обслуговування надають клієнтам зручний доступ до цифрових послуг та формують імідж банку".

Місце розташування обирали за результатами дискусій керівників банків у Києві.

"Ми відчували, що традиційна модель розміщення відділень на головній вулиці – не зовсім вдале рішення з точки зору потреби в постійній фізичній присутності. До того ж, ми хотіли бути більш доступними для поточних та потенційних клієнтів.

Зараз ми впевнені, що великі торгові центри найкраще вирішують цю проблему. Це місця, які регулярно відвідує велика кількість людей, що прагнуть отримати зручний сервіс", – каже Пономаренко.

Недавнє відкриття перших зон самообслуговування "ПроКредит банку" відбувається згідно із стратегією переходу до цифрових послуг, що триває протягом останніх років. Цей перехід прискорився завдяки новим ринковим реаліям в умовах кризи COVID-19, яка призвела до різкого зростання всіх видів диджиталізації в українській економіці.

Пономаренко каже, що, незважаючи на труднощі, з якими зіткнулися всі галузі бізнесу в Україні у 2020 році, "ПроКредит банк" стабільно працював усі дванадцять місяців. Зросли кредитний портфель банку для бізнесу, депозити та загальна кількість клієнтів.

"Хоча світ усе ще продовжує боротися з проблемами, пов'язаними з пандемією, у 2020 році нам вдалося досягти успіху з точки зору бізнес-розвитку. Ми продовжували розвиватися та рости у всіх сферах діяльності.

Ми запустили нові цифрові послуги для клієнтів-фізосіб. Криза COVID-19 прискорила процес диджиталізації, але ми, здебільшого, розвиваємося в тому ж напрямку, у якому рухалися протягом кількох останніх років", – зазначає Пономаренко.

Найбільш яскравим аспектом розширення портфеля послуг є вихід "ПроКредит банку" на ринок кредитування приватних осіб: запуск іпотечної програми, автокредитування, інвестиційні позики наприкінці 2020 року.

Пономаренко стверджує, що такий розвиток зумовлений змінами на ринку, який в минулому був мінливим, з несприятливими умовами, високими процентними ставками та економічною нестабільністю. Він зазначає, що зараз ситуація більш сприятлива, і кредити для приватних осіб стають доступнішими.

Пономаренко критично ставиться до непрозорих умов на ринку, які часто можуть призводити до непередбачуваних витрат для клієнтів при отриманні ними банківських позик. Він підкреслює, що портфель послуг "ПроКредит банку" з кредитування фізичних осіб будується на основі ключової цінності – прозорості.

"Це наша конкурентна перевага, – пояснює він. – Зазвичай банки маніпулюють умовами, приховуючи додаткові витрати та комісії. Ми пропонуємо прозорість. Це той принцип, який ми використовуємо у всіх своїх банківських послугах. Приміром, за обслуговування рахунків стягується чітка одноразова комісія, яку легко порахувати".

Нові зони самообслуговування "ПроКредит банку" допоможуть у розвитку сегмента кредитування фізичних осіб та інших цифрових банківських послуг.

"Недостатньо просто запропонувати високий рівень обслуговування. Людям потрібно бачити це на власні очі. Ось чому ми не можемо повністю відмовитися від фізичної присутності.

Натомість хочемо запропонувати більш сучасне рішення, яке відповідає українському ринку.

Саме тому ми розвиваємо концепцію зон самообслуговування, щоб доповнити нашу цифрову бізнес-модель. Ми вже пропонуємо ефективні послуги цифрового банкінгу. Зони самообслуговування лише доповнюють їх", – каже Пономаренко.

Ліцензія НБУ №195 від 13.10.2011