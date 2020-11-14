Nemiroff кардинально меняет дизайн

Nemiroff The Originals - новый дизайн. Тот самый легендарный вкус

С октября 2020 году на смену традиционной бутылке-штоф Nemiroff придет новый смелый дизайн. Такие изменения для продукции массового сегмента из привычного всем форм-фактора - это вызов водочной индустрии и введение новых стандартов.

При этом, рецептура легендарного напитка не меняется уже много лет, даря поклонникам отличное качество и неповторимый вкус.

Новый дизайн получили Nemiroff Original, Nemiroff Delikat и Nemiroff Украинская медовая с перцем, визитная карточка бренда. Теперь, кроме внешних изменений, линейка получила и новое название - The Originals, что указывает на основание и происхождения бренда, его многовековую историю, которая достигает 1752 года.

"Изменившись извне, важно оставаться верным себе, своим принципам и жизненным правилам. Амбициозные и неукротимые духом личности даже после внешних изменений сохраняют свою суть, ведь у них есть стержень, характер", - прокомментировал Юрий Сорочинский, СЕО Nemiroff -"Даже через десятки лет, завоевав мировой рынок, создав себе имя, Nemiroff The Originals меняется внешне, но остается верным своему качеству. Новый дизайн, но все тот же легендарный вкус".

Над новым смелым дизайном работало британское агентство, специализирующееся на создании решений для ведущих игроков алкогольной индустрии.

Что именно изменилось?

1. Форма изменилась с прямоугольной на квадратную в основе, в общем дизайн стал отчетливо другим.

Обновленная форма не только стильная, но и достаточно эргономична - держать ее в руке стало еще удобнее за счет специальной конструкции боковых граней. К тому же, такая бутылка привлекает к себе внимание и подчеркивает статус.

2. Крафтовая этикетка. Уникальность подчеркивают новые шрифты, цвета и графические элементы, характеризующие переосмысление истории в современном стиле. Такая комбинация будет качественно выделяться на прилавках магазинов.

3. Новый эко колпачок, изготовлен из безопасных материалов и не содержит бисфенола-А. Кроме этого, новые колпачки, разработанные для бренда Nemiroff, одни из первых в мире изготовлены без использования поликарбоната.

4. Защита от подделок обеспечивается с помощью уникальной конструкции колпачка Колумб для Nemiroff. Он не только гарантирует максимально прочную фиксацию на венчике, но и защищает от возможного снятия пробки для переливания содержимого бутылки.





Если колпачок был снят, то он разрушается и вернуть ему первоначальный вид уже не получится. Классический защита, которую Nemiroff использовал годами (лазерная дата на стекле и колпачке) остается и в новом дизайне.

Стоит отметить, что изменения касаются только внешнего вида линейки. Легендарный вкус и оригинальные рецептуры продукции остаются неизменными.

Основой совершенного вкуса продукции Nemiroff является вода, что проходит многократную фильтрацию природными минералами.

Высокое качество сырья, 9 уровней фильтрации и защита от подделок - это то, что уже не одно десятилетие выводит водочную продукцию Nemiroff на ведущие позиции в мире.