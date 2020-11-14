Nemiroff кардинально змінює дизайн

Nemiroff The Originals - Новий дизайн. Той самий легендарний смак

З жовтня 2020 року на зміну традиційній пляшці-штоф Nemiroff прийде новий сміливий дизайн. Такі зміни для продукції масового сегмента зі звичного усім форм-фактора — це виклик горілчаній індустрії та введення нових стандартів. При цьому, рецептура легендарного напою не змінюється уже багато років, даруючи шанувальникам відмінну якість та неповторний смак.

Новий дизайн отримали Nemiroff Original, Nemiroff Delikat та Nemiroff Українська медова з перцем, візитна карточка бренда. Відтепер, окрім зовнішніх змін, лінійка отримала і нову назву – The Originals, що вказує на основу та походження бренду, його багатовікову історію, що сягає 1752 року.

"Змінившись ззовні, важливо залишатися вірним собі, своїм принципам та життєвим правилам. Амбіційні та нестримні духом особистості навіть після зовнішніх змін зберігають свою суть, адже в них є стержень, характер" – прокоментував Юрій Сорочинський, СЕО Nemiroff – "Навіть через десятки років, завоювавши світовий ринок, створивши собі ім'я, Nemiroff The Originals змінюється зовні, але залишається вірним своїй якості. Новий дизайн, але все той же легендарний смак"

Над новим сміливим дизайном попрацювало британське агентство, що спеціалізується на створенні рішень для провідних гравців алкогольної індустрії.

Що саме змінилось?

1. Форма змінилась з прямокутної на квадратну в основі, загалом дизайн став виразно іншим. Оновлена форма не лише стильна, але й досить ергономічна – тримати її в руці стало ще зручніше за рахунок спеціальної конструкції бокових граней. До того ж, така пляшка привертає до себе увагу та підкреслює статус.

2. Крафтова етикетка. Унікальність підкреслюють нові шрифти, кольори та графічні елементи, що характеризують переосмислення історії в сучасному стилі. Така комбінація якісно виділятиметься на прилавках магазинів.

3. Новий екоковпачок, виготовлений із безпечних матеріалів і не містить Бісфенолу-А. Окрім цього, нові ковпачки, розроблені для бренда Nemiroff, одні з перших у світі виготовлені без використання полікарбонату.

4. Захист від підробок забезпечується за допомогою унікальної конструкції корка Колумб для Nemiroff. Він не лише забезпечує максимально міцну фіксацію на вінчику, але й захищає від можливого зняття корка для переливання вмісту пляшки.

Якщо ковпачок було знято, то він руйнується і повернути йому первинний вигляд уже не вийде. Класичний захист, який Nemiroff використовував роками (лазерна дата на склі та ковпачку) залишається і в новому дизайні.

Варто відмітити, що зміни стосуються лише зовнішнього вигляду лінійки. Легендарний смак та оригінальні рецептури продукції залишаються незмінними.

Основою досконалого смаку продукції Nemiroff є вода, що проходить багаторазову фільтрацію природними мінералами.

Висока якість сировини, 9 рівнів фільтрації та захист від підробок — це те, що вже не одне десятиліття виводить горілчану продукцію Nemiroff на провідні позиції у світі.